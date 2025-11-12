Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, a prezentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, planurile sale pentru un București mai sigur și mai prietenos. În eventualitatea în care va ajunge primar General, Drulă se angajează să pună accent pe calitatea vieții locuitorilor și siguranța acestora.

Ce măsuri propune Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală, pentru siguranța bucureștenilor

Întrebat cum va face ca să fie un loc sigur pentru locuitori, a răspuns că una dintre prioritățile sale este consolidarea clădirilor cu un număr mare de locuitori pentru a maximiza numărul de vieți salvate în cazul unui cutremur. Pe de altă parte, pentru a face traficul mai sigur, trecerile de pietoni vor fi suprailuminate și semaforizate.

„E un capitol destul de amplu. Avem nevoie și de partea de clădiri consolidate și aici cred că trebuie să facem niște intervenții, care să maximizeze numărul de vieți potențiale salvate. Adică începem întâi cu clădirile cu mulți oameni și cred că trebuie găsit un echilibru just între investiția publică și cea privată. Nici să pui sarcina pe oameni, dar nici să investești și să crești valoarea doar din bani publici, să crești valoarea de la 100.000 de euro la 500.000 de euro pentru un apartament, că altfel o duci într-o zonă în care apar speculatorii pe tema asta. Siguranță înseamnă multe lucruri. Înseamnă inclusiv Programul Antidrog în școli, care a fost votat de bucureșteni, este al treilea referendum. Eu cred în aplicarea oricărui referendum.”, a menționat Drulă.

Ce program poate fi implementat rapid

„(…) Mămicile cu copiii nu pot fi expuse pericolului când traversează. Când merg pe trecerea de pietoni, să nu aibă trotuare. Deci aici este un program care, mai ales pe zona aceasta, poate fi implementat rapid. Treceri de pietoni suprailuminate, semaforizate, măsuri de calmare în zona aceasta. Am fost în Sectorul 4, e un părculeț nou făcut acolo. Foarte ok că e făcut părculețul, nu are loc de joacă, s-a plâns lumea acolo, dar ce m-a frapat este Bulevardul Metalurgiei care trece pe lângă parc și toată lumea ajunge acolo pe o trecere de pietoni, care e într-o zonă în care mașinile sunt toate în trombă, un demaraj, mai mult concurs între cei de la volan. Și vezi câte o bunică cu un copil de mână pe acolo. Ți se strânge inima, efectiv, și știm și ce tragedie s-a întâmplat în acel sector și sunt măsuri care, comparativ cu bugetul acestui oraș, în ansamblu lui, că vorbim de problema bugetară, nu costă foarte mult.”, a menționat Drulă.

Cum va susține Cătălin Drulă, candidatul USR, accesibilitatea și confortul pentru persoanele vulnerabile

„La fel, zona de trotuare. Nu se pot deplasa persoanele vulnerabile, cu dizabilități, bătrâni, dacă ai obstacole pe trotuar. Dacă nu ai trotuar, trebuie să mergi pe stradă, cum am văzut în foarte multe din aceste zone dezvoltate haotic”, a mai adăugat Cătălin Drulă.

De asemenea, a criticat lipsa banilor pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilități:

„Personale cu dizabilități – Nu are bani Primăria Capitalei, în momentul de față, să le plătească ce li se datorează. Și nu e deloc ok. Adică trebuie să plătești datoriile și nu poți pentru că au luat banii și i-au dus la sectoare. Nu mi se pare în niciun fel normal să dăm banii pe tot felul de lucruri direct acolo, la sectoare unde sunt băieți mufați…dar nu putem să le plătim celor cu dizabilități.

(…) E un capitol important pentru mine să avem un oraș mai prietenos, mai calm, mai sigur.”, a mai precizat fostul ministru al Transporturilor.

Ce înseamnă un București prietenos și cum îl poate transforma

Drulă vrea să reducă agresivitatea din oraș prin organizarea spațiului public, inclusiv regenerarea urbană. Aceste schimbări nu doar că vor crește calitatea vieții, dar vor stimula și dezvoltarea business-urilor locale.

„E prea multă agresivitate rezultată dintr-un haos, dintr-o lipsă de ordine și de reguli. Noi trebuie să învățăm în orașul ăsta să conviețuim. A organiza spațiul public, că vorbim de parcuri. Uită-te cât succes au unii primari de sector, pentru că au investit în parcuri.

Și pe bună dreptate. Omul iese și vede un copac, poate să stea cu cineva de vorbă. Dar trebuie să mergem pe zone mult mai ample. Eu sunt cam tehnocrat câteodată. Și mai devreme ziceam regenerare urbană. Să explic ce înseamnă asta. Înseamnă că iei o piață de asta mare cum e Piața Revoluției în care sunt parcate numai mașini, treci prin mintea unor arhitecți și ți-o transformă într-o zonă de asta cu zone verzi, cu bănci, cu skatepark, cu terase și așa mai departe, în care zici, ‘băi, dar aici era un deșert urban, erau numai mașini parcate’. Uite cum putem trăi și renaște zona, crește și business-ul. Orice oraș european la care ne uităm cu admirație face lucrurile astea. Bucureștiul a rămas, cumva, cum l-a trasat nebunul de Ceaușescu, cu sistematizarea lui, cu Bulevardele Victoria Socialismului, cu demolările”, a mai explicat candidatul.