PMP este de părere că singura soluție veritabilă este o lege care să permită eșalonarea plații facturilor la curent şi gaze

Partidul Mișcarea Populară susține că singura soluție veritabilă, având în vedere creșterea facturilor la curent și gaze, este o lege care să permită eşalonarea plăţii facturilor la curent şi gaze pe întreg parcursul anului 2022.

„Având în vederea creşterea explozivă a preţurilor la energie electrică şi gaz din această iarnă care a generat o criză socială majoră, luând în considerare îndemnul nelegal al ministrului Energiei către români de a nu-şi plăti facturile şi neputinţa decidenţilor politici actuali de a promova politici publice care să limiteze impactul acestui val de scumpiri, Partidul Mişcarea Populară consideră că singura soluţie veritabilă este o lege care să permită eşalonarea plăţii facturilor la curent şi gaze pe întreg parcursul anului 2022.

Acest lucru se poate face relativ uşor prin convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului care să promoveze un astfel de act legislativ. Refuzul coaliţiei PSD – PNL – UDMR de a promova o astfel de lege ne-ar arăta că, de fapt, asistăm la un teatru de păpuşi în care guvernanţii mimează că nu mai pot de grija românilor, ei bucurându-se de fapt de încasările uriaşe la buget din TVA, accize, taxe, dividende şi impozit pe profitul companiilor de stat furnizoare de energie.

Există patru mari avantaje ale propunerii PMP: 1) Scade presiunea imediată asupra bugetelor românilor şi nu există riscul unor debranşări; 2) Se câştigă timp în care guvernanţii pot lua măsuri efective pentru scăderea facturilor şi instituţiile de reglementare şi control se pot ocupa să verifice dacă legislaţia în vigoare cu plafonarea şi compensarea a fost aplicată corect de către furnizorii de gaze şi curent; 3) Se opreşte acumularea unor penalităţi colosale pentru populaţie; 4) Între timp, sunt şanse mari să se rezolve problemele sistemice internaţionale care au condus la explozia preţurilor de producţie la gaze naturale.

PMP reaminteşte că, pe parcursul primului an marcat de pandemie (2020), Guvernul liberal condus de Ludovic Orban a promovat o legislaţie specifică privind amânarea plăţii ratelor la bănci. Or, am văzut că acea măsură nu a generat probleme structurale în sistemul bancar şi România încă nu a depăşit pandemia, deci, o astfel de măsură precum cea propusă de PMP este aplicabilă.

De asemenea, Partidul Mişcarea Populară solicită decidenţilor din ministerele Economiei şi Energiei să încurajeze companiile de stat să crească nivelul producţiei interne de energie având în vedere majorarea cererii de pe piaţă şi a consumului. În anul cu cele mai mari preţuri (2021), România a importat cu 70% mai mult gaz decât în 2020, iar producţia a crescut cu doar 1,5%. Pentru 2022, se aşteaptă ca importurile să crească suplimentar cu aproape 30% în 2022. Ceea ce înseamnă că şi facturile vor creşte proporţionale. În acest răstimp, producţia internă ar urma să crească doar cu 1%. Aceste marje de creştere a producţiei interne sunt nejustificat de mici şi ele pot fi mărite dacă se iau decizii executive la nivelul companiilor de stat”, a transmis Partidul Mișcarea Populară.