PNL Brăila, a treia organizație care votează moțiunea „PNL – Forța Dreptei”. Ludovic Orban: Lider ești sau nu ești. Am forța să conduc în continuare PNL spre victorie și spre o bună guvernare

Ludovic Orban, președintele PNL, și-a exprimat „toată recunoștința” față de organizația liberală din Brăila, a treia filială care votează moțiunea „PNL – Forța Dreptei”, cu care candidează pentru un nou mandat la vârful formațiunii.

Anterior, moțiunea fusese votată de PNL Bistrița-Năsăud și de PNL Bihor.

Ce a declarat Ludovic Orban după votul exprimat în favoarea sa de PNL Brăila

„Toată recunoștința mea organizației PNL Brăila, care a votat astăzi în Colegiu Director Județean moțiunea «PNL – Forța Dreptei», a treia organizație care aprobă moțiunea prin care candidez pentru un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal. Le-am transmis colegilor din Brăila că, în momentul în care m-am hotărât să candidez din nou, am cumpănit bine circa o lună de zile. M-am consultat cu toți actorii importanți pentru Partidul Național Liberal. Am luat decizia pentru că, pe de o parte, nu am văzut soluţie mai bună, deşi am căutat-o, iar pe de altă parte, pentru că ştiu că pot, am forţa, energia, cunoaşterea și experienţa să conduc în continuare Partidul Naţional Liberal spre victorie și spre o bună guvernare”, a scris Ludovic Orban, miercuri seară, pe Facebook.

Un lider, spune președintele PNL, trebuie „să se perfecționeze constant”.

„Am trăit o perioadă foarte dificilă, în care oameni în care am crezut, alături de care am lucrat, am investit încredere şi pe care, pe unii i-am dus de nicăieri aproape spre afirmare, m-am trezit că nu mai sunt alături. Voi fi mult, mult mai atent la caracter, de acum înainte, pentru că la urma urmei politica e o chestiune de morală, de încredere și de demnitate. Lider eşti sau nu eşti. Un lider trebuie să înveţe constant, să se perfecţioneze constant. În România sunt foarte puţini oameni de stat, iar ţara are mare nevoie de aşa ceva”, a adăugat liderul liberalilor.

PNL va trebui reunificat după competiția internă, a subliniat Ludovic Orban.

„Perioada care va urma va fi extrem de dificilă, pentru că, după aceste alegeri, Partidul Național Liberal va trebui reunificat. Va trebui să trecem peste toate cuvintele urâte și toate atacurile. Eu, personal, va trebui să trec peste niște suciri ale unor oameni pe care nu le voi putea înțelege vreodată, care nu au nicio explicație logică, politică, dar voi trece, în mod evident. Pentru că avem nevoie în primul rând de unitate și coeziune, pentru a avea garanția guvernării și, cel mai important, a unei guvernări bune”, a mai afirmat Ludovic Orban.