PNL îl susține pe premierul Ilie Bolojan și respinge speculațiile PSD

22 sept. 2025, 16:59
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Senatorul Vasile Blaga și deputatul Alexandru Muraru au transmis luni mesaje ferme de susținere a PNL pentru premierul Bolojan, respingând ipotezele vehiculate de PSD privind o eventuală schimbare a premierului.

Blaga a arătat că asemenea discuții nu au existat niciodată în PNL și că sunt generate exclusiv de calculele interne ale social-democraților. „Ne așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD-ului. Nu s-a pus niciodată problema ca PNL să îl schimbe pe Ilie Bolojan. Domnul Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții”, a afirmat senatorul liberal.

În același ton, vicepreședintele liberal Alexandru Muraru a explicat, la Digi24, că PSD nu își asumă nicio responsabilitate în momente dificile pentru România. Deputatul liberal a subliniat că nu există nicio declarație a lui Ilie Bolojan prin care el să dea ultimatumuri sau să spună că va pleca din funcția de prim-ministru, explicând că premierul a vorbit „ca principiu, că într-o poziție, decât să stai și să nu poți fi lăsat să faci ceea ce trebuie să faci pentru țară, atunci poate mai bine la un moment dat să pleci. Dar n-a spus că el va pleca din această poziție”.

Muraru a acuzat PSD că nu a legat numele său de nicio reformă veritabilă din 1990 și până astăzi. „În cei 35 de ani, nu-mi aduc aminte niciodată de o reformă de care să se lege numele PSD”, a spus el. Deputatul liberal a explicat și atacurile Olguței Vasilescu, primarul PSD al Craiovei, prin prisma „unei pre-campanii electorale interne pentru candidatura la poziția de președinte al PSD”. În final, Muraru a adăugat: „Să-l ataci pe prim-ministrul cu fiecare ocazie… mi se pare absolut iresponsabil și mi se pare și de o imoralitate crasă”.

Reacțiile liberale au venit în urma unui val de atacuri ale PSD împotriva premierului Ilie Bolojan, în condițiile în care social-democrații se află în campanie internă pentru congresul partidului din această toamnă.

