Predicția lui Mircea Badea. Cine ar putea fi viitorul președinte al României: “Are, în acest moment, șanse considerabile”

Cunoscutul realizator TV, , a discutat despre șansele celor aflați în cursa pentru alegerile prezidențiale. În acest contect, el a făcut o predicție cu privire la șansele unui anumit candidat. După părerea sa, are șanse considerabile să devină președintele României.

„Nu știu dacă are cele mai mari șanse, dar are șanse considerabile”

„În opinia mea, Nicușor Dan are, în acest moment, șanse considerabile de a deveni președinte al României. Nu știu dacă are cele mai mari șanse, dar are șanse considerabile”, a spus Mircea Badea, la Antena 3 CNN.

Apoi, Badea a adus în discuție și declarațiile lui Nicușor Dan cu privire la deciziile recente ale Curții Constituționale:

„În opinia mea, deciziile în cazul Şoşoacă şi deciziile în cazul Georgescu sunt corecte, justificate corect de Curtea Constituţională, numai că nu cred că este democratic ca Curtea Constituţională să aibă o marjă aşa de largă de apreciere. (…) Putem să comentăm mult, doar că lucrurile sunt rezolvate. Gata. Acestea sunt deciziile. Nu se mai întâmplă nimic de genul „turul doi înapoi”, a mai declarat realizatorul TV, potrivit .