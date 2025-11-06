B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan se delară imun la sondaje. PNL este în marja scorului de la parlamentare

Ilie Bolojan se delară imun la sondaje. PNL este în marja scorului de la parlamentare

Adrian Teampău
06 nov. 2025, 22:08
Ilie Bolojan se delară imun la sondaje. PNL este în marja scorului de la parlamentare
Cuprins
  1. Premierul Ilie Bolojan este imun la sondaje
  2. Premierul așteaptă sondajele dinaintea alegerilor

Ilie Bolojan se declară imun la sondajele de opinie care apar în această perioadă, spunând că nu guvernează în funcție de opinia publică. Totodată, el a confirmat că PNL rămâne în marja scorului de la alegerile parlamentare.

Premierul Ilie Bolojan este imun la sondaje

Premierul a declarat că sondajele dau PNL în media scorului pe care l-a obţinut la alegerile parlamentare. În acest moment, susține Ilie Bolojan, obiectivul partidului nu este de a crește în sondaje. El spune că scopul este de a face ceea ce trebuie pentru guvernare. Totodată, recunoaște că, atunci când a acceptat poziţia de prim-ministru, şi-a asumat şi riscul de a eșua în ceea ce privește încrederea românilor.

„Sondajele sunt fotografii de moment. Dar, la modul deschis, când ai responsabilitatea unei ţări, când este o situaţie dificilă, nu te mai uiţi la sondaje, nu poţi guverna după sondaje în condiţiile în care vrei să faci şi reforme, să şi corectezi lucruri care au fost prost croite de-a lungul timpului, nu poţi să faci acest lucru dacă te uiţi în permanenţă la sondajele de opinie şi, atunci când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost, am mai spus asta”, a declarat Bolojam la Digi 24.

Premierul a declarat că, din perspectiva sa nu este o problemă să ieși prost dintr-o funcție publică. El spune că important este să faci ceea ce trebuie pentru comunitate. Conform sondajelor de opinie din ultima perioadă, AUR a scăzut, PSD a crescut şi PNL a rămas jos în opţiunile electoratului.

„Nu e o problemă că ieşi prost de pe o funcţie publică, important e să nu ieşi prost degeaba, să îţi dovedeşti că în timpul cât ai ocupat, o zi, o lună, un mandat, ai făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea ta, în cazul acesta pentru ţara ta. Asta este, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în acest moment”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul așteaptă sondajele dinaintea alegerilor

Ilie Bolojan a adăugat că acest lucru nu înseamnă că, la un moment dat, nu se poate ţine cont de „anumite dinamici politice”. În opinia sa, fiecare partid va fi judecat în funcție de ceea ce a făcut la viitoarele alegeri parlamentare. Întrebat în legătură cu dinamica PNL în sondaje, Bolojan crede că un candidat bun poate ajuta partidul.

„În mod inevitabil, atunci când ai un candidat, să spunem, bun, într-o campanie s-ar putea să funcţioneze ca o tractare pentru partid, dacă ai situaţii care nu te avantajează, s-ar putea să te coste”, a mai spus premierul.

Potrivit ultimului sondaj de opinie INSCOP, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 38% dintre opțiunile de vot. Partidul lui George Simion este în scădere față de lunile trecute. PSD se situează la 19,5%, iar PNL rămâne la 14,6% semn că românii nu apreciază austeritatea lui Bolojan. USR se situează la 12,3%. Față de luna octombrie, PSD și USR înregistrează o ușoară creștere. Pe de altă parte PNL a scăzut în intențiile de vot.

„Partidul Naţional Liberal este în media scorului pe care l-a obţinut la alegerile parlamentare şi obiectivul nostru nu este creşterea în sondaje, în acest moment, ci este să facem ceea ce trebuie pentru ţară”, a mai spus Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
Radu Miruță, despre renegocierea contractului cu Rheinmetall. Ce a obținut în plus față de acordul inițial
Politică
Radu Miruță, despre renegocierea contractului cu Rheinmetall. Ce a obținut în plus față de acordul inițial
Agenda lui Ilie Bolojan. Pachetele privind administraţia şi pensiile magistraţilor, obligatoriu de adoptat înaintea legii bugetului
Politică
Agenda lui Ilie Bolojan. Pachetele privind administraţia şi pensiile magistraţilor, obligatoriu de adoptat înaintea legii bugetului
Ilie Bolojan spune că nu va majora TVA în 2026. Ce condiție trebuie îndeplinită
Politică
Ilie Bolojan spune că nu va majora TVA în 2026. Ce condiție trebuie îndeplinită
Ministerul Educației promite prime pentru profesori din fonduri europene. Cât valorează și când ajung banii în conturi
Politică
Ministerul Educației promite prime pentru profesori din fonduri europene. Cât valorează și când ajung banii în conturi
Primele declarații ale premierului Bolojan în scandalul Fănel Bogos. Ce spune șeful Guvernului despre întâlnirea cu afaceristul
Politică
Primele declarații ale premierului Bolojan în scandalul Fănel Bogos. Ce spune șeful Guvernului despre întâlnirea cu afaceristul
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Politică
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Cât de ușor se ajunge la premierul Bolojan. Cum explică șeful PNL Vaslui că l-a băgat pe Fănel Bogos la Palatul Victoria
Politică
Cât de ușor se ajunge la premierul Bolojan. Cum explică șeful PNL Vaslui că l-a băgat pe Fănel Bogos la Palatul Victoria
Președintele interimar al PNL Vaslui, sub control judiciar. Prima reacție a conducerii partidului. Mihai Barbu suspendat din funcțiile politice. UPDATE
Politică
Președintele interimar al PNL Vaslui, sub control judiciar. Prima reacție a conducerii partidului. Mihai Barbu suspendat din funcțiile politice. UPDATE
Când se va lua o decizie privind pensiile magistraţilor? Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Politică
Când se va lua o decizie privind pensiile magistraţilor? Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Liviu Dragnea nu îl slăbește pe Grindeanu. Noi atacuri de la fostul șef PSD. Marius Tucă, prins la mijloc (VIDEO)
Politică
Liviu Dragnea nu îl slăbește pe Grindeanu. Noi atacuri de la fostul șef PSD. Marius Tucă, prins la mijloc (VIDEO)
Ultima oră
22:58 - Radu Miruță, despre renegocierea contractului cu Rheinmetall. Ce a obținut în plus față de acordul inițial
22:46 - Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood
22:39 - Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
22:03 - Inteligența artificială, ajutorul sau dușmanul angajaților? Câți români se tem că AI-ul le-ar putea lua locul de muncă
21:42 - Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
21:39 - Agenda lui Ilie Bolojan. Pachetele privind administraţia şi pensiile magistraţilor, obligatoriu de adoptat înaintea legii bugetului
21:17 - Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
21:05 - Ilie Bolojan spune că nu va majora TVA în 2026. Ce condiție trebuie îndeplinită
20:59 - România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
20:28 - Descoperire macabră în Vama Veche. Postul proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit spânzurat