Ilie Bolojan se declară imun la sondajele de opinie care apar în această perioadă, spunând că nu guvernează în funcție de . Totodată, el a confirmat că PNL rămâne în marja scorului de la alegerile parlamentare.

Premierul Ilie Bolojan este imun la sondaje

Premierul a declarat că sondajele dau PNL în media scorului pe care l-a obţinut la . În acest moment, susține Ilie Bolojan, obiectivul partidului nu este de a crește în sondaje. El spune că scopul este de a face ceea ce trebuie pentru guvernare. Totodată, recunoaște că, atunci când a acceptat poziţia de prim-ministru, şi-a asumat şi riscul de a eșua în ceea ce privește încrederea românilor.

„Sondajele sunt fotografii de moment. Dar, la modul deschis, când ai responsabilitatea unei ţări, când este o situaţie dificilă, nu te mai uiţi la sondaje, nu poţi guverna după sondaje în condiţiile în care vrei să faci şi reforme, să şi corectezi lucruri care au fost prost croite de-a lungul timpului, nu poţi să faci acest lucru dacă te uiţi în permanenţă la sondajele de opinie şi, atunci când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost, am mai spus asta”, a declarat Bolojam la Digi 24.

a declarat că, din perspectiva sa nu este o problemă să ieși prost dintr-o funcție publică. El spune că important este să faci ceea ce trebuie pentru comunitate. Conform sondajelor de opinie din ultima perioadă, AUR a scăzut, PSD a crescut şi PNL a rămas jos în opţiunile electoratului.

„Nu e o problemă că ieşi prost de pe o funcţie publică, important e să nu ieşi prost degeaba, să îţi dovedeşti că în timpul cât ai ocupat, o zi, o lună, un mandat, ai făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea ta, în cazul acesta pentru ţara ta. Asta este, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în acest moment”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul așteaptă sondajele dinaintea alegerilor

Ilie Bolojan a adăugat că acest lucru nu înseamnă că, la un moment dat, nu se poate ţine cont de „anumite dinamici politice”. În opinia sa, fiecare partid va fi judecat în funcție de ceea ce a făcut la viitoarele alegeri parlamentare. Întrebat în legătură cu dinamica PNL în sondaje, Bolojan crede că un candidat bun poate ajuta partidul.

„În mod inevitabil, atunci când ai un candidat, să spunem, bun, într-o campanie s-ar putea să funcţioneze ca o tractare pentru partid, dacă ai situaţii care nu te avantajează, s-ar putea să te coste”, a mai spus premierul.

Potrivit ultimului sondaj de opinie INSCOP, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 38% dintre opțiunile de vot. Partidul lui George Simion este în scădere față de lunile trecute. PSD se situează la 19,5%, iar PNL rămâne la 14,6% semn că românii nu apreciază lui Bolojan. USR se situează la 12,3%. Față de luna octombrie, PSD și USR înregistrează o ușoară creștere. Pe de altă parte PNL a scăzut în intențiile de vot.