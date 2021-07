Premierul Florin Cîțu susține că a anunțat coaliția cu privire la revocarea lui Nazare, Ludovic Orban îl contrazice

Florin Cîțu a susținut o conferință de presă în cursul zilei de joi, în care a anunțat revocarea din funcția a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Întrebat de jurnaliști dacă membrii coaliției de guvernare au fost anunțați cu privire la decizia premierului, Florin Cîțu a declarat că da.

„În cursul zilei de marți am informat toți liderii coaliției de decizia mea de a-i cere domnului Nazare demisia. Azi am avut o discuție privind decizia domnului Nazare de a refuza să își dea demisia și am mers mai departe cu demiterea acestuia”, a declarat premierul.

Ludovic Orban, susține că nu știa nimic despre remanierea lui Alexandru Nazare

Pe de altă parte, Ludovic Orban a precizat că nu a fost informat în legătură cu decizia premierului de a-l revoca pe ministrul Finanțelor.

„Nu am fost anunțat de revocarea ministrului Finanțelor”, a spus liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, scrie Știripesurse.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Alexandru Nazare, revocat din funcția de ministru al Finanțelor

Premierul Florin Cîțu a anunțat joi că a trimis la Palatul Cotroceni cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Premierul a preluat interimatul la ministerul de Finanțe până când se va nominaliza o nouă persoană.

„Am avut o discuție cu liderii coaliției, marți seara, în care am anunțat că am cerut demisia ministrului Finanțelor Publice. Acesta a anunțat că nu își dă demisia și ar prefera să fie revocat. Astăzi după încă o discuție cu liderii coaliției, am trimis președintelui Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor.

De asemenea, am trimis și propunerea de interimar ca acesta să fiu eu. Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea să își dea demisia a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați încă de marți seara”, a spus premierul Florin Cîțu.

Referitor la motivul remanierii, Florin Cîțu a precizat:

„Am făcut o evaluare la 6 luni de zile. Sunt mai multe lucruri, dar pe scurt, cele mai întârziate proiecte sunt la ministerul Sănătății”.