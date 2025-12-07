B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 16:47
Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”
Sursa foto: Captura video Youtube / @ Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat pe românii care au alegeri locale parțiale în comunitățile lor să iasă la vot. Acesta a subliniat cât de important e pentru dezvoltare ca țara să aibă primari pricepuți, harnici și buni administratori.

Bolojan, îndemn la vot

„Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze.

Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!

Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a transmis premierul Ilie Bolojan, pe Facebook.

Amintim că, în jurul orei 16.00, prezența la vot în Capitală era sub 22%. Până atunci, 393.144 de bucureșteni ieșiseră să-și exercite dreptul la vot.

