Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)

„Dacă ne-am lua după declarațiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că luni Partidul Social Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu . De altfel, dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanților acestui partid, care încălcau în mod evident protocolul de guvernare, care prevede că partidele nu trebuie să se atace unele pe altele și bunul-simț de a construi relații de încredere, pentru că altfel nu poți să contruiești relații de încredere.

Și care nu doar că l-au atacat pe premier, indiferent de persoană, dar contribuie și la lipsa de performanță a guvernului. Pentru că mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează și nu mai lucrează corespunzător, și lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post și așa mai departe”, a spus Bolojan.

De ce este periculoasă o criză politică acum

„Suntem, evident, pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză de care România nu are nevoie. Asta este cât se poate de cert. De ce nu are nevoie țara noastră de astfel de crize? Pentru că avem niște probleme complicate, care vin, pe de o parte, din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuți și pe care trebuie să le corectăm, pentru că, altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari, spațiile care le are pentru educație și sănătate vor fi tot mai mici.

De asemenea, avem de absorbit banii europeni în perioada imediat următoare. Până la sfârșitul lunii august trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro. Pe de o parte, trebuie să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament ca să ne putem lua banii, iar apoi să terminăm lucrările. Ceea ce înseamnă că orice fel de perturbări și întârzieri vor face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani. Veți vedea că, la finalul lunii august, nu și le va mai asuma nimeni; toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare, dar, din păcate, vedem cum se duc lucrurile. Deci, România nu are nevoie de această criză politică.”, a declarat şeful Executivului.

Bolojan, despre fuga de răspundere în gestionarea deficitului

„Explicația pentru generarea acestei crize nu poate fi decât pe trei componente, din punctul meu de vedere. Una dintre componente ține de fuga de răspundere. Și trebuie să discutăm foarte deschis. Această guvernare, care a intrat acum 10 luni, și-a asumat niște răspunderi importante. Pentru că corectarea deficitului nu se poate face decât cu câteva măsuri care, în principal, țin de creșteri de taxe și de încasări de venituri sau de scăderi de cheltuieli ori măsuri combinate. Nu există alte măsuri nicăieri.

Aceste măsuri, pe care și noi le-am pus în practică, sunt de natură a crea constrângeri economice și neajunsuri cetățenilor. Acesta este adevărul, nu trebuie să fugim de asta. Ori, în general, există tendința de fugă de răspundere. Și, dacă ați urmărit în această perioadă, cu toate că toate deciziile pe care le-am luat au fost luate de comun acord. Poate n-au fost exact ce a dorit PNL sau PSD sau UDMR sau USR, dar toate au fost luate de comun acord.

Normal că efectele, v-am spus, sunt cele care sunt. Iar cei care astăzi dau tot felul de sfaturi: cum se rezolvă deficitul, care critică uneori creșterile de taxe pe care a trebuit să le facem, tăierea unor sporuri din sectorul public, concedierile, trebuie întrebați de ce nu au avut curajul să-și asume răspunderea atunci când a fost nevoie anul trecut. Deci, fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă.”, a precizat premierul.