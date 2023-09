Premierul Marcel Ciolacu, înainte de întâlnirea cu șeful OMV: „Nu negociem legea offshore” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu va negocia legea offshore cu șeful companiei OMV Alfred Stern. Premierul a făcut această precizare în condițiile în care OMV Petrom a depus la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris o reclamație împotriva statului român – prin Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM) legată de regimul de vânzare a gazelor din Marea Neagră.

”Știu că există niște litigii și i-am solicitat să încercăm pe cale amiabilă să încheiem acele litigii”, a mai spus Ciolacu.

Plângerea depusă la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris e îndreptată și împotriva companiei Romgaz Black Sea Limited, filiala Romgaz cumpărată de la ExxonMobil și care operează împreună cu OMV Petrom zăcământul din Marea Neagră.

Andrei Caramitru a publicat un comentariu acid în legătură cu întâlnirea de la Guvern dintre o delegație OMV și oficialii români.

La întâlnire va fi prezent și CEO OMV Alfred Stern, în contextul în care compania austriacă a decis să conteste în justiție schimbarea legii off-shore.

„Despre întâlnirea Guvern – OMV de azi- OMV a dat in judecată sfatul român ca sa poată duce gazele din Marea Neagră in Austria. Însă s-au prins ca nu pot câștiga procesul. Aia vin sa ceară 2 lucruri: schimbarea legii offshore ca sa poată duce cât gaz vor ei in Viena sa nu îl lase in România si reducerea taxelor pentru ei cu peste 100 milioane eur anul asta.