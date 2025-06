Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a explicat cum a reușit să reducă cheltuielile la nivel local: „Toate aceste lucruri au dus la economie, în primele câteva luni, undeva la 24 de milioane de lei” (VIDEO)

Președintele CJ Suceava, , a explicat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, cum a reușit să reducă le la nivel local.

Șoldan a menționat că a reușit să economisească în jur de 24 de milioane de lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut, sub vechea conducere.

„Am găsit 220 de posturi pe organigramă, 202 ocupate. Astăzi, avem 178”

El a subliniat că a promis, în campania electorală, că va reduce aparatul bugetar, reușind să diminueze numărul posturilor de la 202 la 178. A eliminat cheltuieli neesențiale și a reorientat bugetul, economisind 24 de milioane de lei în doar câteva luni. El a subliniat importanța echilibrului în administrarea banului public și a precizat că a evitat cheltuielile excesive pentru diverse evenimente, concentrându-se în schimb pe investiții.

“În primul rând, e foarte simplu, fiindcă am promis și în campanie, am promis că voi eficientiza aparatul bugetar la Consiliul Județean.

Încă de la început de când am venit, am găsit 220 de posturi pe organigramă, 202 ocupate. Astăzi, avem 178. Am început cu un lucru foarte, foarte simplu. Consiliul județean funcționa non stop, 24/24, au plecat câțiva paznici, telefoniste. Erau 8 oameni care făceau – încă nu era dată legea la televizor, la nivel național – erau 8 persoane care făceau cumul de pensie cu salariu și, automat, pe cei 8 i-am lăsat să se bucure de pensie.

Șapte persoane s-au pensionat anticipat. Avem anumite cheltuieli reduse de la protocol, birotică, cheltuieli de funcționare cu până la 60 %. Toate lucrurile astea au dus la o economie, în primele câteva luni, de undeva la 24 de milioane de lei.

Gândiți-vă că e luată în calcul abia luna aprilie la Ministerul Finanțelor. Sunt date oficiale și vom continua să facem aceste lucruri fiindcă banii vor pleca în investiții. Sunt foarte multe investiții din buget propriu, în acest moment”, a precizat președintele CJ Suceava.

„Trebuie drămuit banul public, trebuie făcute toate cu un bun-simț și cu un rost”

Întrebat dacă ar fi o idee bună ca și la nivel național să plece oamenii care cumulează pensia cu salariul, Șoldan a răspuns:

“Eu am un punct de vedere foarte simplu și le-am spus și colegilor mei în cadrul partidului. Cred că această reformă administrativă pe care dorim să o facem, trebuie să o facem în așa fel încât să nu dăm un șoc aparatului bugetar.

Trebuie să facem așa, cu echilibru, și cu niște oameni specialiști care pot să constate, fiindcă trebuie să-i găsim pe cei care ascut creioanele, în acest moment, și să rămână specialiștii. Să nu ne trezim că dăm 10-20 % afară și ne trezim că ne pleacă toți specialiștii.

În același timp, sunt oameni în anumite instituții, de exemplu, care fac cumul de pensie cu salariu, dar probabil serviciile lor sunt extraordinare și nu se mai găsesc alți specialiști în acel domeniu. Trebuie să ne uităm puțin, așa, cât de cât, să facem o analiză să vedem.

Sunt foarte mulți oameni buni și bine pregătiți, inclusiv în aparatul bugetar. Sunt oameni foarte bine pregătiți și în privat. În același timp, trebuie o largă deschidere și transparență, în momentul în care se fac angajări la stat, fiindcă am văzut-o și eu. Eu nu am făcut nicio angajare, dar vorbeau și alți colegi, când dă un concurs un bugetar, are un anumit domeniu, dă doar din legi, parcă angajăm juriști, nu angajăm unul care lucrează la buget-finanțe sau care lucrează în turism, adică trebuie eficient făcut, în așa fel gândit să atragem acești specialiști să vină la buget, să rămână cei foarte, foarte buni.

În același timp, repet, sunt și oameni care fac cumul de pensii cu salarii, dar trebuie să plece cei care nu avem nevoie de ei și putem găsi alți tineri în loc, care să vină pe un anumit domeniu. Fiindcă e foarte simplu așa, de mâine dimineață dăm o lege și spunem să plece 20 %, de sus până jos să plece toți. Problema este că nu e atât de simplu.

(…) Am promis în campania electorală că voi eficientiza cheltuielile statului, cel puțin la Consiliul Județean și asta voi face în continuare. N-a fost nevoit să vină nimeni de la București să spună să fac reformă administrativă, fiindcă au plecat o grămadă din sistem, de la Consiliul Județean, urmează o reforma administrativă în această vară, în care voi lua toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean.

Vă dau un exemplu, eu anul trecut, când am venit în octombrie, am găsit 2 milioane în bugetul Consiliului Județean puși pentru promovarea județulului, pentru a face hore și bătucite. Eram în campanie electorală. Am luat acei 2 milioane de acolo și-am asfaltat un drum județean, care nu a fost asfaltat de 16 ani.

Știți că sunt sunt frumoase și evenimentele astea, dar, repet, când sunt foarte dese, se exagerează. Trebuie drămuit banul public, trebuie făcute toate cu un bun-simț și cu un rost efectiv, că dacă ne trezim toți că facem ce ne taie capul, nici când e foarte puțin nu e bine, nici când e foarte mult. Nu trebuie să fim niciodată de la o extremă la alta, trebuie să găsim cumpătare. Avem alte probleme în țară decât să facem noi hore.

Știți cum e? Politicienii au folosit de-a lungul timpului aceste evenimente culturale, se îmbrăcau cu bundiță, se urcau pe scenă și adresau câteva mesaje și uite așa erau aleși în continuare.

Nu suntem toți la fel. Repet, trebuie făcute și aceste evenimente care unesc oamenii, dar să nu exagerăm”, a mai explicat Gheorghe Șoldan.