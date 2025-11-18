Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Municipiului București vor fi organizate la termenul stabilit de guvern, pe 7 decembrie. Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a deciziei prin care a fost stabilită data scrutinului.

Alegerile pentru București se vor ține la termen

Curtea de Apel Bucureşti a respins o contestație prin care se solicita anularea hotărârilor de guvern prin care s-a stabilit data scrutinului parțial organizat pe 7 decembrie. Contestația are în vedere inclusiv alegerile pentru funcţia de . Judecătorii au apreciat că această cerere este neîntemeiată.

Cererea de chemare în judecată a fost formulată de , specializat în dreptul afacerilor şi fondator al iniţiativei civice „Ba da, putem!”.

Decizia poate fi atacată, cu recurs, în termen de cinci zile de la comunicare, pe capătul de cerere privind suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025. De asemenea, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025.

„Respinge excepţiile invocate în cauză, ca neîntemeiate. Respinge în integralitate cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti. Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în decizia CAB.

Contestația depusă la Curtea de Apel București

Avocatul Cătălin Dima a deschis săptămâna trecută un proces împotriva Guvernului la . El a solicitat anularea HG nr. 890 din 23 octombrie 2025, privind stabilirea datei pentru alegerile locale parțiale pentru preşedintele CJ Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în 12 comune.

Totodată, avocatul a atacat în instanță și HG nr. 891 din 23 octombrie 2025. Este vorba despre actul normativ prin care se aprobă , pentru scrutinul din 7 decembrie.

În contestație, avocatul susţine că Guvernul s-a grăbit să organizeze alegerile în Bucureşti din cauza unui sondaj de opinie. Potrivit susținerilor sale, cercetarea, din luna septembrie, a indicat că 50% dintre români nu mai au încredere în actuala clasă politică. Aceștia sunt interesați să voteze oameni noi în politică.

„Un sondaj din 22 septembrie zicea că peste 50% dintre români ar vota un partid nou, îşi doresc să vadă oameni politici noi. Sunt sătui de ăştia, nu mai vor să-i vadă, nu mai reuşesc să le inspire niciun fel de încredere. (…) Sunt de acord că trebuie să alegem un primar, dar asta nu înseamnă că trebuie să încalci Constituţia şi legea, atunci când organizezi alegeri”, declara avocatul în podcastul lui Lucian Mândruță.

Alegerile contestate la instanță

Avocatul Cătălin Dima a declarat că actuala coaliție de guvernare face eforturi să nu piardă puterea politică. În acest context, spunea, el, PSD, PNL și USR au organizat alegeri rapid pentru ca un alt candidat, nou, să nu aibă timp să-și pregătească platforma.

„Eu pun doar o întrebare. Oare mai sunt judecători la Bucureşti? Judecători adevăraţi, cum spune Constituţia. Guvernul a dat nişte hotărâri de guvern, în data de 23 octombrie, prin care a stabilit că pe 7 decembrie se fac alegeri, pentru o funcţie extrem de importantă – primar general al municipiului Bucureşti”, se întreba avocatul Cătălin Dima.

El anunța, încă de atunci, că va cere instanței să justifice dacă actualul guvern a procedat corect. Cătălin Dima acuza faptul că guvernul a dat hotărârile pe repede înainte pentru a nu-și pierde avantajul.