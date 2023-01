Președintele peruan Dina Boluarte refuză să demisioneze

Președintele peruan Dina Boluarte a declarat că nu se retrage de la conducerea țării, în ciuda protestelor de amploare care continuă din decembrie.

Boluarte și-a exprimat regretul pentru cei peste 40 de protestatari care și-au pierdut viața în timpul evenimentelor. Cei mai mulți și-au pierdut viața în urma ciocnirilor violente cu forțele de securitate, iar un ofițer de poliție au ars de viu într-un vehicul. Alte câteva sute de polițiști și demonstranți au fost răniți.

„Unele voci venite din facțiunie violente și radicale îmi cer demisia, aruncând țara în haos, dezordine și distrugere. Nu voi demisiona. Am un angajament față de Peru. Nu mă pot opri să reiterez regretul pentru moartea peruvienilor în aceste proteste. Îmi pare rău pentru această situație”, a spus Boluarte în discurs, potrivit

Boluarte a respins, de asemenea, posibilitatea de a convoca o adunare constituțională, așa cum a cerut protestatarii, subliniind dificultățile pe care țara vecină, Chile, le-a avut în elaborarea și aprobarea unei noi constituții.

„Acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte”, a spus președintele. Susținătorii fostului președinte Pedro Castillo au mărșăluit și baricadat străzile din toată țara de săptămâni întregi, cerând organizarea de noi alegeri și ca Boluarte să demisioneze.

🇵🇪 Meanwhile, thousands took to the streets of ‘s capital, on Thursday in a peaceful protest against the new government.

„There are so many deaths, for God’s sake, stop this massacre,” said protester Olga Espejo about the recent protests killing at least 42 people ⤵️

— FRANCE 24 English (@France24_en)