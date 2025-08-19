Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, este acuzat că de când și-a început noul mandat stă mai mult în București decât la muncă, în primărie. Politiciana Roxana Iliescu, de profesie avocat, spune că a trimis o solicitare la primărie pentru a afla cât a muncit efectiv Fritz în ultimele luni și nu i s-a dat niciun răspuns concret, pe motiv că nu sunt informații de interes public.

Ce explicații a primit Roxana Iliescu de la Primăria Timișoarei

Ce acuzații îi aduce Roxana Iliescu primarului Dominic Fritz

Roxana Iliescu spune că a trimis o cerere Primăriei Timișoara cu mai multe întrebări despre activitatea primarului Dominic Fritz, dar n-a primit răspuns concret la niciuna.

„Prezența primarului Dominic Fritz la locul de muncă, ținută la secret!

Te interesează prezența primarului Dominic Fritz la locul de muncă, spre exemplu, in intervalul ianuarie- iulie 2025?! Ghinion, nu este informație de interes public!🤣

In virtutea faptului că există un interes real si legitim al multor timișoreni referitor la exercitarea funcției de primar de către DF, tradus în timpul efectiv, cel puțin teoretic, pe care il alocă primarul problemelor orașului nostru, am avut îndrăzneala să formulez o Cerere primăriei Timișoara in acest sens.

Astfel, am solicitat să mi se comunice următoarele, raportat la intervalul 01.01.2025-18.07.2025:

1)Interval si numărul de zile de concediu de odihnă;

2)Interval si numărul de zile de odihnă fără plată;

3)Interval si numărul de deplasări interne;

4)Interval si numărul de deplasări externe.

Foarte pe scurt, NU am primit răspuns la niciunul din punctele de mai sus.

In locul unui exercițiu de transparență ce ține până la urmă de activitatea propriu-zisă a primarului, m-am trezit cu o polologhie care justifică refuzul de transmitere a informațiilor solicitate.

❗️Așadar, cu privire la deplasările externe pentru exercitarea unor atribuții stabilite de lege, căutați pe site-ul primăriei rapoartele, iar pentru cele efectuate in alte scopuri, hai pa, nu-i treaba noastră.

❗️Pentru deplasările interne, iar am îndrăznit prea mult si mi se comunică răspicat că între Consiliu Local si Primar nu există raporturi de subordonare (?!).

Referitor la concediu de odihnă precum si alte tipuri de concediu, aflați că în interpretarea reprezentanților PMT, acestea nu sunt informații de interes public si mai mult decât atât, interferează cu datele cu caracter personal”, a scris Roxana Iliescu, pe Facebook.

Ce acuzații îi aduce Roxana Iliescu primarului Dominic Fritz

Roxana Iliescu susține apoi că, de fapt, problema e că Dominic Fritz nu prea dă pe la muncă și mai mult e la București, ocupat cu aparițiile publice. Iar filmările pe care și le publică pe pagina lui de Facebook sunt făcute mai multe în avans și publicate pe rând.

„📌Acum, în ciuda faptului că nu avem o reprezentare clară a zilelor bifate de primar la locul de muncă, din păcate pentru Dominic, realitatea NU poate fi ascunsă in spatele unui răspuns mai mult sau mai puțin motivat pe temeiuri legale incidente. Dincolo de o interpretare a normelor legale care își au aplicabilitate in speță de față, rămâne dimensiunea MORALĂ. Si mai rămâne ceva: realitatea! Realitatea faptului că de când si-a preluat noul mandat, pe primarul Fritz il vezi mai des prin Bucuresti. Mai des in conferințe de presă ținute la sediul USR din Bucuresti decât la conferințe de presă ținute la sediul primăriei Timișoara. Mai des in studiouri tv din Bucuresti, la sediul USR, decât la sediul primăriei sau pe teren in Timișoara, preocupat de bunul mers al lucrurilor din orașul nostru.

PS Faptul ca primarul Timișoarei vine in oraș două-trei zile si filmează mai multe reeluri, distribuite etapizat in perioada următoare, nu înseamnă că se află la muncă. De altfel, in ultimele 10 zile, comunicatele primăriei au venit toate cu declarații ale lui Dominic Fritz, in condițiile in care acesta este oficial în concediu de odihnă”, a mai scris Roxana Iliescu, pe Facebook.