B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prezența primarului Dominic Fritz la serviciu, ținută la secret de Primăria Timișoara. „Aceste informații interferează cu datele cu caracter personal” (FOTO)

Prezența primarului Dominic Fritz la serviciu, ținută la secret de Primăria Timișoara. „Aceste informații interferează cu datele cu caracter personal” (FOTO)

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 23:50
Prezența primarului Dominic Fritz la serviciu, ținută la secret de Primăria Timișoara. „Aceste informații interferează cu datele cu caracter personal” (FOTO)
Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei. Sursa foto: Captură video - USR / YouTube

Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, este acuzat că de când și-a început noul mandat stă mai mult în București decât la muncă, în primărie. Politiciana Roxana Iliescu, de profesie avocat, spune că a trimis o solicitare la primărie pentru a afla cât a muncit efectiv Fritz în ultimele luni și nu i s-a dat niciun răspuns concret, pe motiv că nu sunt informații de interes public.

Cuprins

  • Ce explicații a primit Roxana Iliescu de la Primăria Timișoarei
  • Ce acuzații îi aduce Roxana Iliescu primarului Dominic Fritz

Ce explicații a primit Roxana Iliescu de la Primăria Timișoarei

Roxana Iliescu spune că a trimis o cerere Primăriei Timișoara cu mai multe întrebări despre activitatea primarului Dominic Fritz, dar n-a primit răspuns concret la niciuna.

„Prezența primarului Dominic Fritz la locul de muncă, ținută la secret!

Te interesează prezența primarului Dominic Fritz la locul de muncă, spre exemplu, in intervalul ianuarie- iulie 2025?! Ghinion, nu este informație de interes public!🤣

In virtutea faptului că există un interes real si legitim al multor timișoreni referitor la exercitarea funcției de primar de către DF, tradus în timpul efectiv, cel puțin teoretic, pe care il alocă primarul problemelor orașului nostru, am avut îndrăzneala să formulez o Cerere primăriei Timișoara in acest sens.

Astfel, am solicitat să mi se comunice următoarele, raportat la intervalul 01.01.2025-18.07.2025:

1)Interval si numărul de zile de concediu de odihnă;
2)Interval si numărul de zile de odihnă fără plată;
3)Interval si numărul de deplasări interne;
4)Interval si numărul de deplasări externe.

Foarte pe scurt, NU am primit răspuns la niciunul din punctele de mai sus.

In locul unui exercițiu de transparență ce ține până la urmă de activitatea propriu-zisă a primarului, m-am trezit cu o polologhie care justifică refuzul de transmitere a informațiilor solicitate.

❗️Așadar, cu privire la deplasările externe pentru exercitarea unor atribuții stabilite de lege, căutați pe site-ul primăriei rapoartele, iar pentru cele efectuate in alte scopuri, hai pa, nu-i treaba noastră.
❗️Pentru deplasările interne, iar am îndrăznit prea mult si mi se comunică răspicat că între Consiliu Local si Primar nu există raporturi de subordonare (?!).

Referitor la concediu de odihnă precum si alte tipuri de concediu, aflați că în interpretarea reprezentanților PMT, acestea nu sunt informații de interes public si mai mult decât atât, interferează cu datele cu caracter personal”, a scris Roxana Iliescu, pe Facebook.

Ce acuzații îi aduce Roxana Iliescu primarului Dominic Fritz

Roxana Iliescu susține apoi că, de fapt, problema e că Dominic Fritz nu prea dă pe la muncă și mai mult e la București, ocupat cu aparițiile publice. Iar filmările pe care și le publică pe pagina lui de Facebook sunt făcute mai multe în avans și publicate pe rând.

„📌Acum, în ciuda faptului că nu avem o reprezentare clară a zilelor bifate de primar la locul de muncă, din păcate pentru Dominic, realitatea NU poate fi ascunsă in spatele unui răspuns mai mult sau mai puțin motivat pe temeiuri legale incidente. Dincolo de o interpretare a normelor legale care își au aplicabilitate in speță de față, rămâne dimensiunea MORALĂ. Si mai rămâne ceva: realitatea! Realitatea faptului că de când si-a preluat noul mandat, pe primarul Fritz il vezi mai des prin Bucuresti. Mai des in conferințe de presă ținute la sediul USR din Bucuresti decât la conferințe de presă ținute la sediul primăriei Timișoara. Mai des in studiouri tv din Bucuresti, la sediul USR, decât la sediul primăriei sau pe teren in Timișoara, preocupat de bunul mers al lucrurilor din orașul nostru.

PS Faptul ca primarul Timișoarei vine in oraș două-trei zile si filmează mai multe reeluri, distribuite etapizat in perioada următoare, nu înseamnă că se află la muncă. De altfel, in ultimele 10 zile, comunicatele primăriei au venit toate cu declarații ale lui Dominic Fritz, in condițiile in care acesta este oficial în concediu de odihnă”, a mai scris Roxana Iliescu, pe Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
Politică
Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”
Politică
Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”
Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Politică
Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
Politică
Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
Răspunsul lui Stelian Bujduveanu, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: “Nu exclud. Dacă fragmentăm dreapta, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Stelian Bujduveanu, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: “Nu exclud. Dacă fragmentăm dreapta, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist” (VIDEO)
Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
Politică
Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Externe
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Externe
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Politică
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Bogdan Matei confirmă că s-a convenit asupra tuturor propunerilor venite din partea PSD către Bolojan: „Suntem mulțumiți pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat, în acest moment” (VIDEO)
Politică
Bogdan Matei confirmă că s-a convenit asupra tuturor propunerilor venite din partea PSD către Bolojan: „Suntem mulțumiți pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat, în acest moment” (VIDEO)
Ultima oră
23:57 - Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
23:56 - O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
23:28 - Ispita Mattia de la „Insula Iubirii”, verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul
23:25 - Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
23:15 - Andreea Bălan, criticată după ce s-a dus în fustă mini la Mănăstirea Prislop: „Extraordinar unde s-a ajuns…” (FOTO)
22:56 - Ispita Teo de la „Insula Iubirii”, mesaj după ce fanii au acuzat scenele intime dintre el și Ella ca fiind regizate. Ce a transmis bărbatul
22:54 - Un fenomen rar va avea loc pe 23 august. „Luna Neagră” va răsări odată cu soarele și va face cerul mai întunecat ca de obicei
22:38 - Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii
22:26 - Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
22:20 - S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația