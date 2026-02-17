Tensiuni majore la Cotroceni! Liderii Coaliţiei s-au întâlnit astăzi cu președintele Nicușor Dan. Printre altele, s-a discutat și analizat posibilitatea tăierea normei de hrană și a indemnizației de hrană, măsură care a provocat nemulţumiri în rândul PSD şi USR.

După discuţia cu preşedintele , reprezentanţii PSD, USR şi UDMR l-au întrebat pe Ilie Bolojan despre planul de tăieri, în contextul în care ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că nu va susţine această măsură.

Tensiuni majore la Cotroceni! Ce a spus Ilie Bolojan despre tăierea normei de hrană

Potrivit , Ilie Bolojan a argumentat că „dacă USR nu vrea ca Guvernul să se atingă de norma de hrană atunci vor fi mai puţini bani pentru investiţii”. Această declaraţie a stârnit reacţii din partea celorlalţi lideri, evidenţiind tensiunea din interiorul Coaliţiei.

Cum au reacţionat liderii USR şi UDMR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a replicat că „dacă tot se face economie cu aceşti bani din norma de hrană, el nu ar vrea să vadă ca aceşti bani economisiţi să meargă la alte ministere decât cele conduse de USR”, la care a adăugat că „banii de la Armată să nu meargă la PSD”. La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că reducerea nu se referă doar la Armată, ci și la angajații MAI și alte instituții ale statului care primesc indemnizație de hrană.

Ce soluţie propune Bolojan şi cât ar putea fi economisit

Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PSD, UDMR şi USR că va avea o discuţie cu ministrul Apărării, Radu Miruţă, pentru a ajunge la un consens. Conform datelor prezentate de Bolojan, economia estimată prin reducerea normei de hrană ar urma să fie de aproximativ 2 miliarde de lei.

Potrivit sursei citate anterior, subiectul reducerii normei de hrană a fost abordat şi în şedinţa Coaliţiei de luni, legat de detaliile OUG privind reforma în administraţie. Atunci, nici Dominic Fritz, nici Radu Miruţă nu ar fi manifestat opoziţie, chiar dacă planul a fost discutat detaliat.