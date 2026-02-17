B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington

Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 20:20
Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine-l însoțește pe Nicușor Dan în Statele Unite
  2. Președintele explică de ce merge la Washington
  3. Ce așteaptă Nicușor Dan de la această întâlnire

Nicușor Dan va participa joi, 19 februarie, la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiată de Donald Trump, programată să se desfășoare la Washington. Din delegația cu care va merge șeful statului fac parte trei consilieri prezidențiali.

Cine-l însoțește pe Nicușor Dan în Statele Unite

Spre deosebire de alte deplasări internaționale, de această dată, șeful statului a renunțat la compania ministrului de Externe Oana Țoiu ori a altui membru al guvernului. Nicușor Dan va fi însoțit la Consiliul Păcii doar de consilierii săi. La acest moment, Administrația Prezidențială nu a prezentat detalii despre însoțitorii președintelui și nici despre programul de la Washington.

Președintele Dan va reprezenta România în calitate de „observator”, o alegere similară precum cea făcută de Italia, Polonia și alte state europene. Potrivit unor surse citate de Hotnews, de la Palatul Cotroceni, din delegația prezidențială vor face parte următorii:

  • Marius Lazurca, consilier pentru securitate națională și politică externă;
  • Radu Burnete, consilier pe politici economice și sociale;
  • Vlad Ionescu, consilier de stat în departamentul de politică externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni.

Despre primii doi se știe că sunt deja în Statele Unite, aceștia având sarcina să pregătească vizita prezidențială.

Președintele explică de ce merge la Washington

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o intervenție la Radio România Actualități de ce a hotărât să ia parte la prima ședință a Consiliului pentru Pace. El a explicat că România participă în calitate de observator și nu ca membru. Potrivit spuselor sale, Carta organizației înființate de Donald Trump intră în contradicție cu alte aranjamente internaționale pe care le are România.

„În primul rând, Carta şi calitatea de membru este o discuţie care va mai dura. Această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat”, a arătat președintele.

Șeful statului a dat un exemplu de prevedere care intră în contradicție cu alte angajamente internaționale ale României. Astfel, membrii organizației își propun să dispună sancțiuni împotriva unor terți. Pe de altă parte, România are un angajament față de UE în ce privește sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o altă țară.

„De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat președintele la RRA.

Ce așteaptă Nicușor Dan de la această întâlnire

Pe de altă parte, a subliniat Nicușor Dan, prezența sa la Consiliul pentru Pace ajută la clarificarea diplomatică și față de cetățeni a informațiilor privind relația României cu SUA.

Consiliul pentru Pace a fost inițiat de Donald Trump la finalul lunii ianuarie. Aceasta este o structură care și-a propus să rezolve conflictele globale și promovarea stabilității, păcii și guvernanței în zonele afectate sau amenințate de conflicte. Între acestea se află, în principal războiul din Fâșia Gaza

În urma acestei inițiatie, mai mulți șefi de stat, inclusiv președintele României au primit invitații să participe la inițiativa americană.

Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în Consiliul pentru Pace să contribuie cu cel puțin un miliard de dolari.

Tags:
Citește și...
Surse: Discuții aprinse la Cotroceni! Liderii din coaliție care i-ar fi cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Premierul a refuzat. Cum a motivat decizia
Politică
Surse: Discuții aprinse la Cotroceni! Liderii din coaliție care i-ar fi cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Premierul a refuzat. Cum a motivat decizia
România la Consiliul pentru Pace: între diplomație strategică și risc politic. Participarea lui Nicușor Dan, avantaje și riscuri
Politică
România la Consiliul pentru Pace: între diplomație strategică și risc politic. Participarea lui Nicușor Dan, avantaje și riscuri
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Politică
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
Politică
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Politică
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Politică
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Politică
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Ultima oră
20:43 - Surse: Discuții aprinse la Cotroceni! Liderii din coaliție care i-ar fi cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Premierul a refuzat. Cum a motivat decizia
20:27 - O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
20:19 - Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
19:58 - Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
19:43 - ChatGPT introduce verificarea vârstei pentru utilizatori. Ce se schimbă și cum funcționează noul sistem
19:40 - Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
19:22 - Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
19:14 - Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
18:53 - Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”
18:50 - Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)