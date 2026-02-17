Nicușor Dan va participa joi, 19 februarie, la reuniunea , inițiată de Donald Trump, programată să se desfășoare la Washington. Din delegația cu care va merge șeful statului fac parte trei consilieri prezidențiali.

Cine-l însoțește pe Nicușor Dan în Statele Unite

Spre deosebire de alte , de această dată, șeful statului a renunțat la compania ministrului de Externe Oana Țoiu ori a altui membru al guvernului. Nicușor Dan va fi însoțit la Consiliul Păcii doar de consilierii săi. La acest moment, nu a prezentat detalii despre însoțitorii președintelui și nici despre programul de la Washington.

Președintele Dan va reprezenta România în calitate de „observator”, o alegere similară precum cea făcută de Italia, Polonia și alte state europene. Potrivit unor surse citate de Hotnews, de la Palatul Cotroceni, din delegația prezidențială vor face parte următorii:

Marius Lazurca, consilier pentru securitate națională și politică externă;

Radu Burnete, consilier pe politici economice și sociale;

Vlad Ionescu, consilier de stat în departamentul de politică externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni.

Despre primii doi se știe că sunt deja în Statele Unite, aceștia având sarcina să pregătească vizita prezidențială.

Președintele explică de ce merge la Washington

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o intervenție la Radio România Actualități de ce a hotărât să ia parte la prima ședință a Consiliului pentru Pace. El a explicat că România participă în calitate de observator și nu ca membru. Potrivit spuselor sale, Carta organizației înființate de intră în contradicție cu alte aranjamente internaționale pe care le are România.

„În primul rând, Carta şi calitatea de membru este o discuţie care va mai dura. Această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat”, a arătat președintele.

Șeful statului a dat un exemplu de prevedere care intră în contradicție cu alte angajamente internaționale ale României. Astfel, membrii organizației își propun să dispună sancțiuni împotriva unor terți. Pe de altă parte, România are un angajament față de UE în ce privește sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o altă țară.

„De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat președintele la RRA.

Ce așteaptă Nicușor Dan de la această întâlnire

Pe de altă parte, a subliniat Nicușor Dan, prezența sa la Consiliul pentru Pace ajută la clarificarea diplomatică și față de cetățeni a informațiilor privind relația României cu SUA.

Consiliul pentru Pace a fost inițiat de Donald Trump la finalul lunii ianuarie. Aceasta este o structură care și-a propus să rezolve conflictele globale și promovarea stabilității, păcii și guvernanței în zonele afectate sau amenințate de conflicte. Între acestea se află, în principal războiul din Fâșia Gaza

În urma acestei inițiatie, mai mulți șefi de stat, inclusiv președintele României au primit invitații să participe la inițiativa americană.

Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în Consiliul pentru Pace să contribuie cu cel puțin un miliard de dolari.