Primarul Buzăului, Constantin Toma: Suntem de acord cu comasarea alegerilor. Nu ar fi rău să se întâmple. Noi am susținut, ca și primari, europarlamentarele împreună cu localele (VIDEO)

, a vorbit despre , miercuri, la Special B1, cu Eli Roman. Edilul spune că este de acord și că nu ar fi rău să se întâmple acest lucru, dat fiind numărul mare de alegeri care vor avea loc în acest an.

„N-ar fi rău să se întâmple această comasare”

Primarul Buzăului a fost întrebat dacă se face comasarea pentru ceva sau împotriva cuiva.

„Nu cred că facem împotriva cuiva, facem pentru România. Am luat cuvântul și am fost susținut, practic, de toți primarii PSD din România. Noi suntem de acord cu această comasare. Am fost surprinși că domnul președinte Ciucă a declarat aseară că nu este ideea dumnealor, nu este nici a PSD-ului, a venit așa din aer, dar n-ar fi rău să se întâmple această comasare, pentru că, până la urmă, sunt 5 rânduri de alegeri, dacă ținem cont că prezidențialele înseamnă două tururi.

Cred că ar fi normal, de ce nu? Se face totul legal, care este problema?

Primarii oricum sunt cei mai importanți în anul ăsta și sunt factor determinant și pentru alegerile generale, și pentru prezidențiale, și pot fi și pentru europarlamentare. De ce nu? De ce nu viziunea locală să îmbrace și viziunea asta europeană?

(…) Haideți să vedem încotro îndreptăm această țară”, a spus Constantin Toma.

„Noi am susținut, ca și primari, europarlamentarele împreună cu localele”

Constantin Toma a mai fost întrebat și care ar fi alegerile care ar putea fi comasate.

„Noi am susținut, ca și primari, europarlamentarele împreună cu localele.

Am vorbit în ultimele două zile, practic, cu toți primarii noștri din România, importanți, dar și cu orașe mai mici și, astăzi, trei primari importanți din România au luat cuvântul, dar însărcinați de ceilalți colegi care au fost în sală, pentru că primarii de mari municipii fac parte și din Consiliul Politic Național al PSD. Și avem și noi un cuvânt de spus”, a mai precizat primarul PSD.