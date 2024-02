Primarul Capitalei nu este de acord cu comasarea alegerilor. Nicușor Dan: Nu pentru persoana mea, ci pentru democrație / Dacă Parlamentul devansează localele, să se uite și la problema vizelor de flotant (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre alegerile din 2024, vineri, pe B1 TV, la „Bună dimineața, România!” cu Alex Vlădescu, și s-a arătat împotriva scenariului de comasare a localelor cu europarlamentarele.

Nicușor Dan nu este de acord cu comasarea alegerilor

Întrebat cum vede un astfel de scenariu, primarul general a explicat: „În mod evident nu sunt de acord, și nu pentru persoana mea, ci pentru democrație, adică dreptul de vot este momentul în care cetățeanul, un cetățean normal, care nu face politică, intră și se pronunță pe treburile fie ale țării, fie ale localității în care el locuiește, și atunci el are un drept la vot și are un drept de a fi informat pe problemele localității, și are un drept la vot și un drept la a fi informat pe problemele care țin de relația noastră cu Uniunea Europeană, și nu este normal ca aceste două moduri de informare să interfereze”.

Primarul general al Capitalei, despre problema vizelor de flotant

El susține că Parlamentul trebuie să abordeze și chestiunea vizelor de flotant dacă devansează data alegerilor locale, având în vedere că există persoane care, cu scrutinul desfășurându-se la termen, credeau că au la dispoziție mai multe luni pentru a-și lămuri situația de domiciliu în documentele de identitate astfel încât să poată vota acolo unde locuiesc.

„Mai există o chestiune, care ar trebui clarificată, în ipoteza în care se devansează alegerile locale, faptul că legea alegerilor locale spune în momentul acesta că pot să voteze la alegerile locale cetățenii care au domiciliul sau reședință, adică viza de flotant, în respectiva localitate”, a spus Nicușor Dan.

„Ei locuiesc practic în București, numai că nu au domiciliul, în cartea de identitate, în București, ei se așteptau ca alegerile să fie în septembrie și aveau încă opt luni, adică încă două luni, să își ia viza de flotant. Nu poți să le spui, gata, pentru că am devansat, mai ai patru luni, nu mai poți să votezi în București! Dacă Parlamentul devansează data alegerilor locale, trebuie să se uite și la problema asta și să le dea posibilitatea oamenilor să își facă viza de reședință pentru a putea să voteze”, a mai declarat edilul.