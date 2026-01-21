Silviu Marius Cazacu, primarul comunei Izvoarele din Giurgiu, că a trimis poze cu caracter sexual explicit unei fete de 13 ani, a fost reținut de procurorii DIICOT. Anchetatorii îl mai acuză că a încercat să cumpere tăcerea părinților fetei cu un teren agricol.

Acuzațiile aduse primarului Silviu Cazacu

Părinții au intrat la bănuieli când au văzut că fiica lor nu prea mai stă pe telefon. Mama a verificat dispozitivul și a găsit conversațiile dintre fiica sa și primar. Cazacu ar fi întrebat-o ce vârstă are, iar ea i-a răspuns că are 13 ani. Mai apoi, primarul i-a spus fetei că are 45 de ani. La un moment dat, edilul i-ar fi trimis o poză indecentă. DIICOT susține că și primarul, la rândul său, i-a cerut fetei poze indecente.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada august-septembrie 2025, inculpatul a solicitat, în cadrul unei conversații on-line, unei victime minore (13 ani) să producă și să-i transmită prin intermediul unei rețelei sociale imagini în ipostaze sexuale explicite. Cu aceeași ocazie, inculpatul a trimis persoanei vătămate un material pornografic”, a transmis DIICOT, într-un .

Mai apoi, primarul a încercat să cumpere tăcerea părinților victimei cu un teren agricol: „De asemenea, în luna ianuarie 2026, inculpatul, împreună cu o altă persoană, a încercat să determine (prin corupere) părinții minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală/instanța civilă, să îşi retragă/să nu dea declarații într-o cauză penală/civilă, oferindu-le acestora în schimb un teren agricol”.

Totuși, părinții nu s-au lăsat și au cerut în instanță un ordin de protecție pentru șase luni, pe care l-au și obținut.

Cum s-a apărat primarul Silviu Cazacu

Silviu Cazacu a declarat că e victima rețelelor sociale, că nu și-a dat seama cu cine vorbește, deci că cealaltă persoană e minoră, iar poza ar fi fost trimisă din greșeală.

„Am făcut o greșeală că am avut o discuție pe o aplicație, Snapchat, cu o persoană de care nu am știut la începutul conversațiilor că este minoră. Când am aflat că este minoră, mi-am cerut mii de scuze, am implorat-o să mă ierte.

Eu sunt căsătorit de 20 de ani, am familie, am copil. Îmi iubesc familia, îmi respect familia. Asta este, am făcut o greșeală și mi-o asum”, a mai afirmat Silviu Cazacu, pentru PressHub.

Primarul a mai susținut că nu a cunoscut-o și nici amenințat-o pe fată sau pe familia ei.

Silviu Cazacu a fost reținut pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.