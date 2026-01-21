Silviu Marius Cazacu, primarul comunei Izvoarele din Giurgiu, acuzat că a trimis poze cu caracter sexual explicit unei fete de 13 ani, a fost reținut de procurorii DIICOT. Anchetatorii îl mai acuză că a încercat să cumpere tăcerea părinților fetei cu un teren agricol.
Părinții au intrat la bănuieli când au văzut că fiica lor nu prea mai stă pe telefon. Mama a verificat dispozitivul și a găsit conversațiile dintre fiica sa și primar. Cazacu ar fi întrebat-o ce vârstă are, iar ea i-a răspuns că are 13 ani. Mai apoi, primarul i-a spus fetei că are 45 de ani. La un moment dat, edilul i-ar fi trimis o poză indecentă. DIICOT susține că și primarul, la rândul său, i-a cerut fetei poze indecente.
„Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada august-septembrie 2025, inculpatul a solicitat, în cadrul unei conversații on-line, unei victime minore (13 ani) să producă și să-i transmită prin intermediul unei rețelei sociale imagini în ipostaze sexuale explicite. Cu aceeași ocazie, inculpatul a trimis persoanei vătămate un material pornografic”, a transmis DIICOT, într-un comunicat.
Mai apoi, primarul a încercat să cumpere tăcerea părinților victimei cu un teren agricol: „De asemenea, în luna ianuarie 2026, inculpatul, împreună cu o altă persoană, a încercat să determine (prin corupere) părinții minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală/instanța civilă, să îşi retragă/să nu dea declarații într-o cauză penală/civilă, oferindu-le acestora în schimb un teren agricol”.
Totuși, părinții nu s-au lăsat și au cerut în instanță un ordin de protecție pentru șase luni, pe care l-au și obținut.
Silviu Cazacu a declarat că e victima rețelelor sociale, că nu și-a dat seama cu cine vorbește, deci că cealaltă persoană e minoră, iar poza ar fi fost trimisă din greșeală.
„Am făcut o greșeală că am avut o discuție pe o aplicație, Snapchat, cu o persoană de care nu am știut la începutul conversațiilor că este minoră. Când am aflat că este minoră, mi-am cerut mii de scuze, am implorat-o să mă ierte.
Eu sunt căsătorit de 20 de ani, am familie, am copil. Îmi iubesc familia, îmi respect familia. Asta este, am făcut o greșeală și mi-o asum”, a mai afirmat Silviu Cazacu, pentru PressHub.
Primarul a mai susținut că nu a cunoscut-o și nici amenințat-o pe fată sau pe familia ei.
Silviu Cazacu a fost reținut pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.