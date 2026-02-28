Premierul Ilie Bolojan a transmis că personalul diplomatic și consular este pregătit să ofere asistență tuturor românilor afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Acesta i-a îndemnat apoi pe românii aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale.

Ilie Bolojan, nouă reacție la criza din Orientul Mijlociu

„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin.

Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin.

Suntem alături de românii afectați de această situație și vom continua să monitorizăm evoluțiile.

Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a transmis premierul Ilie Bolojan,

Oana Țoiu: Circa 1.000 de români au solicitat sprijin consular

La rândul său, Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, că aproximativ 1.000 de români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistență consulară.

„Avem aproximativ 1.000 de persoane, cetățeni români, care au contactat misiunile diplomatice, fie să se înregistreze ca fiind prezenți în spațiul respectiv și să ne lase datele de contact, fie să ceară asistență consulară sau să ne informeze că le-au fost anulate zborurile și să întrebe despre drepturile pe care le au, în speță, de exemplu, dacă zborurile respective au fost cumpărate prin agenții de voiaj, în cazul respectiv au dreptul la cazare până la trei zile, până când sunt reluate zborurile respective.

Colegii mei au fost în contact și sunt în contact și cu aeroporturile principale, pentru a se asigura că elemente de bază, cum ar fi accesul la apă, accesul la informații relevante, sunt acolo, disponibile pentru cetățenii români”, a declarat Oana Țoiu, la Euronews România, potrivit Agerpres.

Amintim că Israel și Statele Unite au lansat mai multe sâmbătă dimineață, după avertismente repetate că vor face acest lucru dacă Iranul nu renunță de tot la programele sale nucleare. În atacuri au fost uciși mai mulți lideri politici ai regimului iranian și mai mulți comandanți militari.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că sunt „semne tot mai clare că ”, cu referire la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. În schimb, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a afirmat că liderul suprem și președintele iranian sunt „teferi și nevătămați”.

În replică la ofensivă, armata iraniană a anunțat că asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.