Primarul din Caracal, Ion Doldurea, se autosuspendă din PSD și din toate funcțiile deținute în partid: “Am luat decizia fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare”

Primarul PSD din Caracal, Ion Doldurea, anunță că se autosuspendă din calitatea de membru al partidului și din toate funcțiile deținute în cadrul organizației PSD Caracal, ca urmare a exploziei de la stația GPL de la Crevedia.

Primarul din Caracal se suspendă din PSD

Anunțul primarului vine după ce fiul său se află în spatele mai multor afaceri cu stații GPL în toată țara, și controla de asemenea și activitatea depozitului GPL de la Crevedia care a explodat sâmbătă seara.

„Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației. De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare.

Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație.

La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri. Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ”e problema lor”.

Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident. Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem.

Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută.”, a anunțat edilul pe Facebook.

Firma aparține fiului primarului PSD din Caracal

Frma de GPL la care s-a produs , soldată cu , se numeşte Flagas SRL și este deținută de fiul primarului PSD din Caracal, conform . Aceasta figurează cu un număr considerabil de contracte, depășind 50, în special încheiate cu diverse primării și instituții de învățământ, conform datelor extrase din platforma .

În sistemul de achiziții publice, firma apare ca beneficiar al 54 de contracte câștigate prin cumpărare directă. Aceste contracte au fost semnate cu primării, consilii locale și județene, precum și cu diverse instituții de învățământ. Firma este implicată în furnizarea de combustibil și alte servicii pentru aceste instituții publice.

Profitul companiei Flagas SRL înregistrează o creștere semnificativă, ajungând la 32,8 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 166% față de anul precedent, conform datelor disponibile pe . Firma și-a dezvoltat activitatea odată cu încheierea contractelor cu instituțiile publice, începând cu anul 2017. Aceasta a furnizat servicii și produse, inclusiv combustibil, pentru primăriile din diverse localități precum Slobozia, Bolintin Deal, Bolintin Vale, Buturugeni, Luica și Cervenia, precum și pentru diverse școli. Valoarea contractelor variază între 472 de lei și 217.350 de lei.

Acţionarii firmei Flagas SRL sunt Ionuţ Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionuţ Stinga (49%). Primmul menționat, Ionuţ Daniel Doldurea este fiul primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea.

Ion Doldurea a afirmat că în momentul cumplitei tragedii se afla în străinătate, unde se pregătea să participe la o conferinţă, însă va reveni de urgenţă în ţară cu primul avion, scrie .

Potrivit dezvăluirilor Ionuț Daniel Doldurea, controlează prin firma Flagas alte 27 de puncte de lucru în 13 județe din România, nu doar punctul unde în urma exploziilor catastrofale și-au pierdut viața două persoane și alte 56 au fost grav rănite. De asemenea, frații Ionuț Daniel Doldurea și Cristian Marian Doldurea, fii primarului din Caracal, dețin alte firme prin intermediul cărora controlează afacerile cu gaz lichefiar din sudul țării.

Firmele fiilor primarului din Caracal

FLAGAS:

– sediu: Caracal, Olt; deținea și depozitul de la Crevedia;

– 27 de puncte de lucru în 13 județe: Olt, Brașov, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Vaslui, Iași, Dâmbovița, Vrancea, Ialomița, Călărași, Botoșani și Buzău;

– 2022: cifră de afaceri: 595,9 milioane.

CRIANA GAS:

– Sediu: București;

– operează în Ilfov, Buzău, Giurgiu și Dâmbovița;

– 2022: cifră de afaceri: 33,3 milioane.

MOTBEN SRL:

– sediu: Ilfov;

– 2022: firma a raportat o pierdere de 11.000 lei.

DOLCHIMEX:

– deținută de frații Doldurea;

– șapte puncte de lucru în județele Olt, Dolj, Caraș – Severin, Teleorman și Argeș;

– 2022: cifră de afaceri netă de 15,44 milioane lei.