Primarul PSD din Crevedia a fost condamnat penal la un an de închisoare cu amânare. Florin Petre și-a recunoscut fapta / El și-a primit sentința în februarie 2016, iar câteva luni mai târziu a fost votat în funcție

Petre Florin, primarul PSD din Crevedia, acuzat că nu ar fi luat nicio măsură pentru închiderea depozitului ilegal de GPL care a explodat, a fost condamnat penal, în 2016, la un an de închisoare pentru că a tăinuit un furt. Judecătoria Răcari a dispus, însă, amânarea executării pedepsei deoarece acesta și-a recunoscut vina, nu avea antecedente și a fost aplicată legea penală mai favorabilă.

Votat, deși a fost condamnat penal

Potrivit , Petre Florin a fost condamnat în februarie 2016, pe vremea când era viceprimar în Crevedia, iar câteva luni mai târziu, în mai 2016, a fost ales în funcția de primar. Acum, el se află la al doilea mandat.

Sursa citată mai precizează că Petre Florin a fost ales primar în 2016 din partea UNPR, iar în 2020 din partea PSD. El a fost susținut de influenți lideri PSD precum Adrian Țuțuianu și Rovana Plumb.

De ce a fost condamnat Petre Florin, primarul PSD din Crevedia

„Din declarația data la de 14.01.2016, in fata instanței de judecata de inculpatul Petre Florin, rezulta ca acesta a cumpărat de la numitul M____ S_____ un motocultor marca Honda pentru suma de 500 de lei. Inculpatul a arătat ca si-a dat seama ca este un bun furat din modul in care s-a purtat numitul M____ S_____, respectiv ca l-a chemat noaptea intr-un garaj sa ia bunul. A mai susținut ca recunoaște savarsirea faptei si ca doreste judecata pe baza probelor de la urmarire penala. (…)

Sub aspectul laturii obiective, fapta săvârșită de inculpat s-a realizat prin acțiunea de a cumpăra de la numitul M____ S_____ a motocultorului marca Honda, ( pe care acesta din urma il furase din locuința persoanei vătămate O_______ F______), in condițiile in care cunoștea ca bunul a fost furat . Instanța reține că între acțiunea de a cumpăra un bun furat, și starea de pericol creată pentru desfășurarea activității de înfăptuire a justiției, există o relație de cauzalitate rezultând din probatoriul administrat in cauza”, se arată în motivarea instanței, în cazul lui Petre Florin.

Judecătoria Răcari l-a condamnat la un an de închisoare, dar a dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani deoarece a fost aplicată legea penală mai favorabilă.

În plus, „instanța are in vedere ca inculpatul nu are antecedente penale, ca a întemeiat o familie, având doi copii, ca a recunoscut comiterea infracțiunii si ca bunul ce a făcut obiectul infracțiunii a fost restituit persoanei vătămate”.

Amintim că în scandal e implicat și primarul PSD din Caracal, Ion Doldurea. care a explodat. Firma sa