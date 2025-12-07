B1 Inregistrari!
Primele date EXIT POLL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Cum au votat bucureștenii până la această oră

Ana Maria
07 dec. 2025, 13:09
Primele date EXIT POLL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Cum au votat bucureștenii până la această oră
Sursa foto: Colaj Foto B1 TV.ro cu poze de pe Facebook
Cuprins
  1. Primele date EXIT POLL: Cum arată rezultatele
  2. Cum arăta prezența la vot, în București, la ora 8 dimineața
  3. Desfășurarea alegerilor locale

Au apărut primele date EXIT POLL. În data de 7 decembrie 2025, bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general. Exit poll-urile realizate de Asociația pentru Reforma Alegerilor (ARA) sugerează tendințe clare în preferințele alegătorilor.

Datele oferă o imagine preliminară asupra modului în care s-a desfășurat votul în Capitala României.

Primele date EXIT POLL: Cum arată rezultatele

Conform datelor furnizate de ARA, un procent semnificativ de 76% dintre votanți au optat pentru candidați susținuți de partide politice, potrivit România TV. Aceasta indică o preferință clară a electoratului pentru structurile politice tradiționale. Totuși, un procent de 9% dintre alegători și-au exprimat încrederea în candidați independenți. În mod interesant, 15% dintre cei intervievați nu au dorit să-și dezvăluie opțiunea de vot, ceea ce lasă loc pentru diverse speculații.

Cum arăta prezența la vot, în București, la ora 8 dimineața

Prezența la urne în Capitală a fost de 0,88 % % la doar o oră după deschiderea secțiilor de votare. Aceasta se traduce printr-un număr de 15.908 de votanți. Aceasta este o prezență mică la vot, comparativ cu alegerile locale din luna iulie 2024, când prezența în București la ora 8.00 era de 1,27% (23.125 de votanți). De asemenea, la localele din septembrie 2020, prezența în București la ora 8.00 a fost de 1,67% (30.525 de votanți).

La ora 13, prezența la vot în Capitală a ajuns la 12,95 %, adică au votat 233.533 de bucureșteni.

Analizând datele demografice, observăm că cei mai mulți care au participat la vot sunt cei din grupa de vârstă 45–64 ani, cu un procent de 38,26%, urmate îndeaproape de persoanele de peste 65 de ani, reprezentând 35,29% din totalul votanților. Aceste cifre sugerează că generațiile mai în vârstă sunt mai implicate în procesul electoral, poate datorită unei conștientizări mai mari a importanței votului.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 35-44 de ani au votat în proporție de 15,92%, cei cu vârsta între 25-34 de ani – 7,41%. Codașii la vot sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani – 3,18%.

Desfășurarea alegerilor locale

Alegerile locale din 2025 nu se desfășoară doar în București, ci și în alte localități din România, incluzând scrutinuri importante precum cel pentru Consiliul Județean Buzău. Procesul de vot va continua până la ora 21:00, fără a exista posibilitatea de prelungire, conform reglementărilor în vigoare.

