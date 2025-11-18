Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)

Este protest spontan în Parlament. Angajații Camerei Deputaților și Senatului protestează față de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Protest cu zeci de angajați în Parlament

Angajații de la Camera Deputaților și Senat au ieșit la protest, pe holurile Parlamentului, chiar cu puțin timp înainte ca plenul celor două Camere să voteze măsurile din Pachetul 2 de austeritate.

Oamenii sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile cu 10%. Sunt mai multe categorii de angajați care protestează, de la femei de serviciu, liftieri până la consilieri.

Cum arată reforma administrativă

Premierul a anunțat, săptămâna trecută, că pachetul legislativ privind reforma administrației urmează să fie pus în transparență decizională, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât și local, se va face în cursul anului 2026.

Liderii Coaliției au ajuns la „acorduri de principiu” legat de reducerea a 13.000 de posturi ocupate în administrația locală. Este vorba despre tăierea cerută inițial de premierul Bolojan, cu care social-democrații nu au fost de acord la acea vreme. Atunci, ei susțineau că reforma nu poate fi făcută doar cu concedieri. Neînțelegerile au dus la blocarea discuțiilor în coaliție pe acest subiect și chiar la amânarea reformei administrației locale.

Conform acordului de principiu, 700 de unități administrativ-teritoriale vor putea avea de ales între reduceri de posturi și reduceri de cheltuieli, în special localitățile și comunele mici – așa cum ceruse PSD.

Cât despre administrația centrală, liderii Coaliției au agreat ca fiecare instituție să decidă dacă taie 10% din personal sau 10% din cheltuieli.

Forma finală a Pachetului 2, la vot în Parlament

Plenul reunit al Parlamentului validează astăzi forma finală a Pachetului 2, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Legislativului. După ce judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituțională măsura testării funcționarilor cu detectorul de minciuni, parlamentarii au eliminat acest articol în comisiile de specialitate. Astăzi, legea va fi validată în noua formă de plenul reunit al Senatului și al Camerei Deputaților.

Pachetul include modificarea bazei de calcul care va duce, de anul viitor, la creșterea cu aproximativ 75% a impozitelor pe proprietăți și pe autovehicule.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli mai stricte privind insolvența, stabilirea capitalului social minim pentru firme, creșteri ale impozitelor pe veniturile din investiții, inclusiv pe criptomonede, precum și reducerea numărului de excepții fiscale.

Una dintre taxele incluse în pachetul doi și care se va aplica de anul viitor este taxa de 25 de lei pentru pachetele din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro.

Inițial, Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul doi, însă CCR a respins în principal articolul care prevedea testarea angajaților ANAF cu poligraful.