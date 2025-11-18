B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)

Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)

Adrian A
18 nov. 2025, 13:28
Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)
Cuprins
  1. Protest cu zeci de angajați în Parlament
  2. Cum arată reforma administrativă
  3. Forma finală a Pachetului 2, la vot în Parlament

Este protest spontan în Parlament. Angajații Camerei Deputaților și Senatului protestează față de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Protest cu zeci de angajați în Parlament

Angajații de la Camera Deputaților și Senat au ieșit la protest, pe holurile Parlamentului, chiar cu puțin timp înainte ca plenul celor două Camere să voteze măsurile din Pachetul 2 de austeritate.

Oamenii sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile cu 10%. Sunt mai multe categorii de angajați care protestează, de la femei de serviciu, liftieri până la consilieri.

Cum arată reforma administrativă

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, săptămâna trecută, că pachetul legislativ privind reforma administrației urmează să fie pus în transparență decizională, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât și local, se va face în cursul anului 2026.

Liderii  Coaliției au ajuns la „acorduri de principiu” legat de reducerea a 13.000 de posturi ocupate în administrația locală. Este vorba despre tăierea cerută inițial de premierul Bolojan, cu care social-democrații nu au fost de acord la acea vreme. Atunci, ei susțineau că reforma nu poate fi făcută doar cu concedieri. Neînțelegerile au dus la blocarea discuțiilor în coaliție pe acest subiect și chiar la amânarea reformei administrației locale.

Conform acordului de principiu, 700 de unități administrativ-teritoriale vor putea avea de ales între reduceri de posturi și reduceri de cheltuieli, în special localitățile și comunele mici – așa cum ceruse PSD.

Cât despre administrația centrală, liderii Coaliției au agreat ca fiecare instituție să decidă dacă taie 10% din personal sau 10% din cheltuieli.

Forma finală a Pachetului 2, la vot în Parlament

Plenul reunit al Parlamentului validează astăzi forma finală a Pachetului 2, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Legislativului. După ce judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituțională măsura testării funcționarilor cu detectorul de minciuni, parlamentarii au eliminat acest articol în comisiile de specialitate. Astăzi, legea va fi validată în noua formă de plenul reunit al Senatului și al Camerei Deputaților.

Pachetul include modificarea bazei de calcul care va duce, de anul viitor, la creșterea cu aproximativ 75% a impozitelor pe proprietăți și pe autovehicule.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli mai stricte privind insolvența, stabilirea capitalului social minim pentru firme, creșteri ale impozitelor pe veniturile din investiții, inclusiv pe criptomonede, precum și reducerea numărului de excepții fiscale.

Una dintre taxele incluse în pachetul doi și care se va aplica de anul viitor este taxa de 25 de lei pentru pachetele din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro.

Inițial, Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul doi, însă CCR a respins în principal articolul care prevedea testarea angajaților ANAF cu poligraful.

Tags:
Citește și...
Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Politică
Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Parcul Herăstrău merită mai mult!”
Politică
Ciprian Ciucu: „Parcul Herăstrău merită mai mult!”
Cătălin Drulă nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre sondaje
Politică
Cătălin Drulă nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre sondaje
Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
Politică
Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
Nicușor Dan l-a dat afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Politică
Nicușor Dan l-a dat afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției
Politică
Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției
Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
Politică
Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Politică
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Politică
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Ultima oră
13:52 - Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
13:42 - ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
13:24 - De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
13:07 - Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
12:46 - Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
Catalin Drula
12:44 - Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
12:34 - Sfântul Mucenic Platon este prăznuit pe 18 noiembrie. Află cine a fost, de ce este cinstit și cum te poți ruga lui
12:17 - Ivan: Am cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil (VIDEO)
12:10 - Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”
12:07 - Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”