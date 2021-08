PSD a depus solicitare pentru instalarea corturilor unde va strânge semnăturile necesare referendumului de demitere a lui Clotilde Armand. Gabriela Firea: Sectorul 1 nu a arătat niciodată atât de rău!

Senatoarea Gabriela Firea, prim-vicepreședinta PSD, a anunțat că a fost depusă solicitarea pentru instalarea corturilor unde social-democrații vor strânge semnăturile necesare pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

„Am depus solicitare pentru instalarea corturilor unde vom stânge semnaturile necesare Referendumului de demitere a primarului sectorului 1. Bucureștenii merită implicarea noastra! De 10 luni, Capitala a încăput pe mâna unor iresponsabili! Niciodată acest sector nu a arătat atât de rău! Incompetentii si dezinteresatii de viata oamenilor să plece acasă!”, a scris Gabriela Firea, vineri, pe Facebook.

Social-democrata preciza, miercuri, că a semnat și ea pe listele respective. Tot atunci, Gabriela Firea spunea despre Clotilde Armand a ajuns primar „prin fraudă” și că „își bate joc zilnic de bucureșteni”.

„Am semnat pe lista de semnaturi necesare organizarii Referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul fata de cetateni! Felul in care arata acum sectorul, la 10 luni de mandat! Lipsa de finantare pentru spitale, dezinteresul pentru scoli, mizeria, mirosurile pestilentiale, gropile, sobolanii, tantarii, parcurile abandonate, problemele cu apa calda la centrala administrata de primaria sectorului 1.

„Am semnat pe lista de semnaturi necesare organizarii Referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul fata de cetateni! Felul in care arata acum sectorul, la 10 luni de mandat! Lipsa de finantare pentru spitale, dezinteresul pentru scoli, mizeria, mirosurile pestilentiale, gropile, sobolanii, tantarii, parcurile abandonate, problemele cu apa calda la centrala administrata de primaria sectorului 1. Un om ajuns primar prin frauda care, in plus, isi bate zilnic joc de bucuresteni, inventand diverse povesti si razboaie! Doamna in cauza se lupta, de fapt, cu cetatenii sectorului 1! Cu viata lor a carei calitate a scazut!!Restul e propaganda! De peste 20 de ani am buletin de Bucuresti – sectorul 1. Ce se intampla acum, este fara precedent! Capitala Capitalei, sectorul cu cele mai multe ambasade, teatre, muzee, institutii publice, obiective turistice – Sectorul 1-, este in paragina!”, afirma prim-vicepreședinta PSD.