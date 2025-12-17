Deputata PNL Raluca Turcan acuză PSD că a votat iar cot la cot cu AUR, de data aceasta pe două proiecte de lege menite să protejeze tinerii de dependența de jocurile de noroc. Declarațiile vin în contextul în care, luni, moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului, și cu voturile social-democraților.

Turcan acuză PSD și AUR de blat politic

„PSD + AUR = ❤️

A fost a doua zi consecutivă în care PSD a votat cot la cot cu AUR. Nu pentru tineri, ci pentru industria jocurilor de noroc.

În Comisia economică de la Senat, PSD + AUR au respins două proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru a proteja tinerii de dependență și ruină financiară:

🔴 ridicarea vârstei minime pentru jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani. Între 18 și 21 de ani vorbim despre tineri vulnerabili, la început de drum, ținta perfectă pentru marketing agresiv și comportamente impulsive.

🔴 interzicerea reclamelor online la jocuri de noroc între 06.00 și 24.00. Degeaba sunt interzise reclamele la TV în acest interval, copiii noștri sunt activi pe net, nu la TV.

Pe scurt, PSD și AUR au votat așa: mai puțină protecție pentru tineri, mai mult profit pentru casele de pariuri.

Eu voi continua să susțin și să mă lupt pentru aceste proiecte de lege, care, apropo, au fost depuse împreună cu parlamentari de la toate partidele politice, inclusiv PSD”, a transmis Raluca Turcan,

PSD, acuzat că a încălcat protocolul coaliției. Cum se apără

După ce senatorii social-democrați au votat moțiunea contra lui Buzoianu, PSD a fost acuzat că a încălcat protocolul de funcționare al coaliției de guvernare. În schimb, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că partidul n-a făcut decât să sancționeze prin vot „managementul catastrofal” al ministrei.

Dominic Fritz, președintele USR, a susținut că Diana Buzoianu nu pleacă din Guvern, că USR rămâne în coaliţie şi îi cere lui Grindeanu să explice de ce PSD a încălcat protocolul coaliţiei.

Întrebat dacă, prin voturile de la moțiunea simplă, PSD chiar a încălcat protocolul, Kelemen Hunor, liderul UDMR, : „Da, tehnic așa poate fi citit acest vot. (…) Din punctul meu de vedere, dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune. Nici simplă, nici de cenzură”.

În schimb, Sorin Grindeanu că social-democrații au sancționat prin vot „managementul catastrofal” al ministrei Diana Buzoianu şi nu renunță la solicitarea către premierul Ilie Bolojan (PNL) ca aceasta să fie demisă. Grindeanu a mai afirmat că faptul că PSD e parte într-o coaliţie „nu îi face să fie nişte copii puşi într-un colţ”.