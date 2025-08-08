B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD decide luni ce face cu guvernarea. Bogdan Matei: “Colegii de la USR au depășit anumite limite. Ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații” (VIDEO)

PSD decide luni ce face cu guvernarea. Bogdan Matei: “Colegii de la USR au depășit anumite limite. Ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații” (VIDEO)

Ana Maria
08 aug. 2025, 16:37
PSD decide luni ce face cu guvernarea. Bogdan Matei: “Colegii de la USR au depășit anumite limite. Ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații” (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Bogdan Constantin Matei

Bogdan Matei, președintele ANS și fost senator PSD, a declarat în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, la B1 TV, că discuțiile din interiorul Partidului Social Democrat sunt normale și că, în ședința de luni, vor discuta situația guvernamentală în general.

Cuprins:

  • De la ce a pornit conflictul dintre PSD și USR
  • Ce spune Bogdan Matei despre cei de la USR

De la ce a pornit conflictul dintre PSD și USR

El a menționat că spiritele s-au încins din cauza unor declarații din partea USR, care au depășit anumite limite de respect.

“În primul rând, cred că sunt normale astfel de discuții în interiorul Partidului Social Democrat. Totuși, când se acutizează mult mai multe lucruri, sigur că în ședința de luni nu va fi abordat doar subiectul funeraliilor, pentru că așa este normal, să prezinți o situație reală a tot ceea ce s-a întâmplat în actul guvernamental, iar de la momentul în care au apărut și aceste funeralii, sigur că spiritele s-au încins, dacă pot să spun așa, și mai mult, pentru că am plecat de la o idee de ceea ce înseamnă respect reciproc între partidele politice.

Și cred că acest lucru din anumite declarații sau  din anumite perspective ale liderilor, colegilor noștri de la USR, au depășit anumite limite, chiar dacă, astăzi, prin purtătorul lor de cuvânt încearcă să ne spună că au respectat ad litteram textul legislativ”, a precizat fostul senator.

Ce spune Bogdan Matei despre cei de la USR

Președintele ANS a subliniat și divergențele existente între PSD și USR în legătură cu programul Anghel Saligny.

“Faptul că am avut divergențe majore și în ceea ce înseamnă programul Anghel Saligny, unde colegii noștri de la USR au avut un mesaj unitar, si anume, acela că să blocăm sau să închidem sau să eșalonăm anumite lucrări în programul Anghel Saligny, fără să avem o dezbatere corectă, așa cum mai apoi a avut premierul României și nu numai cu toți decidenții de la nivel local și județean.

Și sigur că nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații, cele 2 partide, Partidul Social Democrat și USR. De altfel, aceste opinii diferite au existat mult mai acid înainte de a forma această coaliție, după care, dacă îmi permiteți, a fost, așa, un moment de așezare, dacă pot să spun așa”, a mai adăugat Bogdan Matei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Crin Antonescu îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”
Politică
Crin Antonescu îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”
Kelemen Hunor respinge modificările la Pilonul 2: „Pensia privată este economisirea cetăţeanului, doar el decide cum dispune de suma depusă”
Politică
Kelemen Hunor respinge modificările la Pilonul 2: „Pensia privată este economisirea cetăţeanului, doar el decide cum dispune de suma depusă”
Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an. Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an. Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (VIDEO)
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Politică
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Politică
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Politică
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Politică
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
Politică
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Politică
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Ultima oră
16:26 - Cum reuștește Raluca Bădulescu să-și mențină silueta. „Mi se pare că sunt «nebună» intergalactică”
16:25 - Crin Antonescu îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”
16:21 - Kelemen Hunor respinge modificările la Pilonul 2: „Pensia privată este economisirea cetăţeanului, doar el decide cum dispune de suma depusă”
16:19 - Adelina Pestrițu, schimb acid de replici în online, după ce a fost acuzată că a pus o poză fake cu Jennifer Lopez: „Am o criză de râs” (FOTO)
15:59 - Scapă definitiv de mătreață cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu care chiar funcționează. Durează doar 15 minute
15:55 - Ciorba de roșii: de ce rămâne unul dintre cele mai iubite preparate românești și ce beneficii are
15:32 - O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
15:29 - Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an. Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (VIDEO)
15:28 - Vlad Gherman, urare plină de emoție cu ocazia aniversării Oanei. Ce i-a transmis actorul soției lui
14:55 - Șeful ASF anunță limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii / Eșalonarea restului de bani se extinde de la 5 la 10 ani