B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției

PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției

Adrian A
08 dec. 2025, 14:44
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. De fapt, PSD a câștigat. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Sursa foto: Facebook / @Mihai Fifor
Cuprins
  1. În PSD e supărare că a câștigat Ciucu, nu că a pierdut Băluță
  2. PSD vrea și la putere și in opoziție
  3. Ce nu zic cei de la PSD

Victoria lui Ciprian Ciucu în Capitală îi deranjează tare pe cei din PSD. Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și președinte PSD Arad, spune că alegerea bucureștenilor nu validează o creștere a puterii PNL în Coaliție.

În PSD e supărare că a câștigat Ciucu, nu că a pierdut Băluță

Mihai Fifor a atras atenția, după alegerile din București, că victoria PNL în alegerile din Capitală reprezintă o „excepție” și nu înseamnă că alegătorii au girat prin votul lor măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan.

„Au trecut și alegerile pentru Capitală. De azi, românii se întorc la exercițiul zilnic de supraviețuire în zodia Bolojan. O zodie nedreaptă, în care plata facturilor devine o bătălie zilnică, nu simplu exercițiu administrativ. Ceea ce e o aventură în fiecare moment.
Iar în acest context, rezultatul din București trebuie citit lucid, nu manipulat politic. Bucureștenii au votat omul, nu programul aberant de tăieri. Victoria lui Ciprian Ciucu nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier și nu confirmă filosofia economică a „tăiem și vedem noi după”.
La fel cum, altădată, votul pentru Nicușor Dan nu a reprezentat un premiu pentru USR – ci doar alegerea unui candidat perceput ca potrivit pentru moment.
Capitala este o excepție. Nu o regulă. Dacă austeritatea era dorită de români, PNL câștiga peste tot. N-a câștigat. A câștigat PSD. Așa că realitatea bate propaganda.”, a transmis Mihai Fifor.

PSD vrea și la putere și in opoziție

Fostul ministru al Apărării spune că rămâne la putere, dar și în opoziție. Adică „la plăcinte înainte, la război înapoi”.

„Nu girăm derapajele lui Bolojan. Nu vom fi parte la un program care taie înainte să construiască, care pedepsește munca, care transformă echilibrarea bugetară într-o amputare socială. PSD rămâne ferm în coaliție, dar la fel de ferm în opoziție față de austeritate. Suntem acolo nu pentru a semna orb, ci pentru a ține frâna trasă când se depășește linia roșie.

Vom bloca orice tentativă de a transforma tăierile în politică de stat. Nu vom gira salarii înghețate, venituri decimate, programe sociale desființate ca să dea bine în fața lui Bolojan. Guvernarea nu este laboratorul unui experiment neoliberal.
Iar celor care ne vor acuza că „blocăm reformele” pentru că ne apărăm oamenii, le vom răspunde simplu: articolul 8 din Constituție spune că partidele trebuie să reprezinte voința politică exprimată prin vot de cetățeni. Asta facem. Asta vom continua să facem. Pentru că nu românii cinstiți și corecți trebuie să plătească nota pentru greșelile altora. Iar cât timp suntem la masă, nota nu va fi achitată din buzunarul celor care muncesc.”, mai scrie Mihai Fifor.

Ce nu zic cei de la PSD

Ce nu spun cei de la PSD este că nota de plată pe care o achită românii este lăsată de Marcel Ciolacu. Adică exact cel cu care acum se laudă că au câștigat Buzăul. Pentru el plătesc cei care muncesc cinstit și corect.

Dar astea, la PSD, sunt doar detalii.

Tags:
Citește și...
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Politică
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)
Politică
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Politică
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Politică
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției
Politică
Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Politică
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)
Politică
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)
Ultima oră
15:05 - Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
15:05 - Actrița Ada Condeescu a dezvăluit rutina ei de beauty și secretele pentru un stil de viață sănătos
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:41 - Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț