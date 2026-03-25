Val de concedieri la stat! Premierul Ilie Bolojan anunță reduceri de personal de zeci de mii de posturi în administrația publică și reforme dificile în companiile de stat.

Val de concedieri în sectorul public: Ce pregătește Guvernul

Bolojan a anunțat că statul se pregătește pentru o reducere semnificativă a numărului de angajați din administrație, măsură care ar urma să fie aplicată în lunile următoare atât la nivel central, cât și local.

Șeful Executivului a explicat că este vorba despre un proces amplu de reorganizare, menit să reducă presiunea asupra bugetului, chiar dacă implementarea lui nu va fi una simplă.

Val de concedieri la stat. Câte posturi vor fi eliminate din sistemul public

Potrivit premierului, reducerea aparatului bugetar este deja prevăzută în pachetul de măsuri adoptat înaintea aprobării bugetului.

„Este una din provocările pe care le avem în următoarele luni, una dintre cele mai importante, pentru că, aşa cum ştiţi, am adoptat înaintea bugetului pachetul pe administraţie, care prevede reducerea aparatului guvernamental, naţional, ministerele, plus administraţia publică locală cu 10%. Prin urmare, vom avea nişte reduceri în lunile următoare, care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi, în tot aparatul central şi în administraţia locală. Dar aceste reduceri trebuie făcute, înseamnă că trebuie hotărâri de consiliu date, trebuie date ordonanţe, trebuie date hotărâri de guvern, trebuie făcute concursuri. Deci, nu este o operaţiune foarte uşor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să fie un efort al statului pe care îl face, suplimentar, pentru a-şi reduce „, a declarat Ilie Bolojan potrivit .

Val de concedieri la stat. De ce sunt necesare aceste reduceri de personal

Premierul a explicat că fără aceste măsuri, bugetul nu va putea susține cheltuielile salariale din sistemul public.

„Deci, în câteva luni de zile, se va vedea că alocările care sunt făcute nu acoperă cheltuielile de personal, dacă nu se fac aceste reduceri. Asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, când s-au calculat reduceri de personal de 5% în primele luni, nu s-a făcut nicio reducere de personal, dimpotrivă, cheltuielile au crescut, s-a ajuns la o anvelopă pe primele şase luni de plus 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi am intrat în deficitele în care am intrat. Anul acesta nu ne mai putem permite acest lucru şi asta va fi urmărită în perioada următoare. Nu este o chestiune plăcută, dar trebuie să o facem„, a explicat premierul.

Ce instituții vor fi afectate de concedieri

Ilie Bolojan a precizat că măsura va fi aplicată la scară largă, în aproape toate instituțiile publice.

„Toate instituţiile publice trebuie să-şi facă reducerea de personal de 10%, de la Televiziunea Română, până la celelalte autorităţi, la ministere”.

Totuși, există și domenii unde reducerile nu sunt posibile din cauza deficitului de personal.

Ce se întâmplă cu angajații din Interne și Apărare

Pentru sectoarele unde există lipsă de personal, Guvernul pregătește alte măsuri, inclusiv modificări privind pensionarea.

„Iar în zona ministerelor unde există un personal deficitar, unde nu ne putem permite reduceri de personal, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, intră în vigoare măsura prin care, până la sfârşitul acestei luni, trebuie să venim cu un proiect în dezbatere publică pentru creşterea vârstei de pensionare pentru aceste categorii, având în vedere mecanismul de pensionare mult mai rapidă, pe care nu îl mai putem susţine din punct de vedere bugetar„, a mai explicat Bolojan.

De ce este dificilă reforma companiilor de stat

Premierul a subliniat că reorganizarea companiilor de stat este o altă prioritate, însă mult mai greu de implementat.

„Aici, spre deosebire de un minister unde poţi să vii cu o ordonanţă, cu o hotărâre de guvern cu care să lucrezi, aceste companii sunt conduse de manageri care au fost numiţi pe baza unui concurs mai corect sau mai puţin corect, dar la final au un contract de management în care, din păcate, mulţi dintre ei nu au clauze care să facă, ca ocuparea acestui post să fie o problemă de provocare şi nu o recompensă pentru ei. Din păcate, în multe cazuri, avem o abordare, am avut o abordare de tip recompensă.

Şi oamenii aceştia, pe de-o parte, n-au nici motivaţia interioară să facă ceea ce trebuie, pentru că nu trebuie să ai neapărat un contract foarte dur ca să-ţi faci datoria, n-au nici această motivaţie, dar n-au nici un contract care să le impună anumite aspecte de performanţă, pe care, dacă nu le fac, să poată să-i schimbe şi atunci stau liniştiţi. Şi trebuie să recunoaştem că administrarea companiilor de stat nu se face la nivelul la care s-ar putea face de bine„, a mai adăugat premierul.

În final, premierul a atras atenția că schimbările din companiile de stat nu vor fi ușor de realizat, iar responsabilitatea revine și vicepremierului Oana Gheorghiu.

El a explicat că aceasta trebuie să colaboreze cu ministerele și autoritățile pentru a implementa reformele, în condițiile în care aceste companii nu se află direct în subordinea sa.