PSD se schimbă. Prima decizie luată la întrunirea social-democraților: Partidul nu mai e progresist (VIDEO)

Congresul PSD este în plină desfășurare și s-a luat și prima decizie. PSD a renunțat la eticheta de partid progresist.

PSD schimbă eticheta de progresist

În primele momente al Congresului PSD s-a luat și decizia prin care social-democrații se rup de ideea de partid progresist și devine tradiționalist.

”Partidul Social-Democrat este un partid modern, de centru stânga, promotor al echităţii sociale şi al solidarităţii, ataşat valorilor democratice, naţionale, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană şi un angajament ferm faţă de cooperarea euroatlantică. Este membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuând tradiţia social-democraţiei româneşti,”, arată statutul .

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat în exclusivitate pentru B1TV ce se urmărește cu această schimbare de ideologie.

De ce a vrut Grindeanu un PSD progresist

Sorin Grindeanu încearcă prin această să aducă înapoi votanții care s-au dus spre partidul lui George Simion. O mutare prin care Grindeanu vrea să își fidelizeze și oamenii din teritoriu, acolo de unde multe voci s-au ridicat împotriva lui. Însă, există o problemă la nivel internațional. PSD face parte din Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează tocmai politici progresiste în ce privește diversitatea culturală, religioasă sau sexuală. Adică, fix la ce a renunțat acum Sorin Grindeanu.

Nicio emoție pentru Grindeanu

Scopul principal al congresului PSD este însă oficializarea președinției lui Sorin Grindeanu. Nu e nicio emoție pentru urmașul lui Ciolacu, pentru că nu există contracandidat, după retagerea lui Titus Corlățean.

Grindeanu și-a adus la Congres și foștii președinți ai PSD. Adrian Năstase, Victor Ponta și Marcel Ciolacu au venit să îl încoroneze pe Sorin Grindeanu. Liviu Dragnea nu a fost invitat și a ieșit un adevărat scandal.