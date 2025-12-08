Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a fost chemată de AUR în plenul Camerei Deputaților, pentru a da explicații despre din Prahova. AUR și PSD i-au cerut . În schimb, Buzoianu a denunțat „muntele de fake-news-uri” răspândite pe acest subiect, care au declanșat o isterie națională. Buzoianu a promis că reformele vor continua: „Nu voi fi intimidată. Nu voi ceda, indiferent cât veți țipa. Vă e frică pentru că oamenii voștri sunt acolo. Reformele vor continua oricât veți țipa!”. Totodată, ministra i-a acuzat pe cei din AUR că „sunteți ca un casetofon stricat” și „habar nu aveți să citiți un document”.

AUR și PSD îi cer demisia Dianei Buzoianu

„În semn de respect pentru oamenii care nu au apă, pentru elevii care au intrat online, pentru profesorii care au avut grijă de elevii lor, pentru pacienții și medicii din spitalele afectate și pentru toți ceilalți, pentru agențiile economice care au suferit și suferă în continuare, și pentru primarii tuturor localităților afectați de alimentarea cu apă potabilă — cei care nu au nicio vină, dar care, de fiecare dată, pun sufletul pentru comunitatea pe care o conduc — am crezut că astăzi nu vom mai avea parte de „ora ministrului”, pe motiv că doamna ministru și-ar da demisia. Onestitatea, însă, am constatat cu părere de rău, nu vine la pachet cu jurământul de credință pe care fiecare dintre cei care jură pentru o funcție îl face”, a declarat deputata Grațiela Gavrilescu, din grupul parlamentar al PSD.

Și AUR, prin vocea liderului George Simion, a cerut demisia ministrei: „Nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. De vină nu sunt extremiștii, nu sunt rușii, așa cum ați încercat să induceți mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență. Nu aveți ce căuta acolo și mulți îmi dau dreptate”.

Buzoianu denunță o panică națională prin propagarea unor fake news-uri

Ministra Mediului a declarat că acum există apă menajeră în toate localitățile și va exista curând și apă potabilă: „De când a început criza la Paltinu am avut un obiectiv clar, și anume să aducem apă în localitățile care astăzi sunt afectate de această criză. Am făcut tot ce ține de mine și de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităților de la nivel local și prin munca autorităților de la nivel național, există apă menajeră în toate localitățile și urmează ca în perioada următoare, după ce se realizează toate verificările de către DSP, să fie și apă potabilă. În timp ce însă anumiți oameni munceau pentru a putea să fie dată apă în aceste localități, alții nu făceau decât să propage propagandă”.

„Pe fondul crizei care a fost creată de această lipsă totală de profesionalism și de coordonare între cele două autorități (Administrația Bazinală Buzău-Ialomita și ), a fost creată și o panică națională prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate națională. A fost menționat că toate autoritățile ar fi știut de pe data de 6 noiembrie că există acest pericol de lipsă de alimentare cu apa pentru populație.

Fals! Documentul de pe 9 noiembrie menționează fix invers, că dacă nu s-ar fi făcut această lucrare exista riscul de alimentare cu apa să fie oprit. A fost menționat că chiar aici în această ședință că eu aș fi semnat ordinul să înceapă lucrările de la Paltinu și că mi s-ar fi atras atenția că nu se pot face aceste lucrări. Fals!

O minciună de 2 lei! Fals. Nu există niciun ordin semnat de mine pentru că pur și simplu nu există această atribuție la Ministerul Mediului pentru astfel de lucrări. A fost menționat de asemenea că s-a început o campanie națională de dărâmare a barajelor din România. Fals. Nu există nici măcar o singură campanie la nivel național sau la nivel european de dărâmare a acestor baraje.

Dar întrebarea este simplă: Cui i-au fost benefice toate aceste fake news-uri? Cine a profitat de pe faptul că au creat o isterie națională și o panică națională prin informații false care au fost date în ultima săptămână? Asta vor spune cu siguranță autoritățile pentru că cu toate vor fi sesizate. Dar până una alta, eu vă spun un singur lucru.

La Ministerul Mediului vom continua reformele. Ne vom asigura că este reformată și Apele Române, și Romsilva, și toate celelalte autorități din subordine”, a mai explicat Diana Buzoianu, de la tribuna Parlamentului.