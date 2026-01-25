B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Miruță propune cenzura în comentariile pe tema Groenlanda. Ministrul Apărării refuză o poziționare clară în disputa dintre Trump și UE

Radu Miruță propune cenzura în comentariile pe tema Groenlanda. Ministrul Apărării refuză o poziționare clară în disputa dintre Trump și UE

Adrian Teampău
25 ian. 2026, 17:20
Radu Miruță propune cenzura în comentariile pe tema Groenlanda. Ministrul Apărării refuză o poziționare clară în disputa dintre Trump și UE
Cuprins
  1. Poziția ambiguă a ministrului Radu Miruță
  2. Ministrul Apărării sugerează cenzura pe subiectul Groenlanda
  3. Lecția lui Traian Băsescu pentru Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul Apărării, a avut o abordare de natură să provoace controverse, pe tema Groenlandei. În opinia sa, benefic pentru România ar fi să ne cenzurăm comentariile pe acest subiect, când vine vorba despre interesele lui Donald Trump.

Poziția ambiguă a ministrului Radu Miruță

Ministrul Apărării susține că nu este benefic pentru România să comenteze despre intențiile lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. El a făcut aceste declarații la Digi 24, întrebat ce ar trebui să alegem între Trump și Uniunea Europeană. Mai mulți lideri UE și-a exprimat deschis susținerea pentru Danemarca, în disputa cu Donald Trump pentru Groenlanda.

În schimb, Radu Miruță este de părere că România ar trebuie să adopte o poziție ambiguă și să evite o poziționare clară. Întrebat ce ar trebui să alegem, dacă vom fi puși în această situație, între Donald Trump și Uniunea Europeană, ministrul USR a căutat să se eschiveze.

„Nu-mi doresc să facem asta și eu atunci mă uit, nu mai am spectru atât de larg, ci încep să îl îngustez doar spre România. România are beneficii pentru anumite componente de interacțiune cu Statele Unite și se întâmplă asta, cum România are beneficii pentru interacțiunile cu statele europene”, a declarat Miruță, duminică, la Digi 24.

Ministrul Apărării sugerează cenzura pe subiectul Groenlanda

Întrebat, cum vede intențiile lui Donald Trump de a anexa un teritoriu, Groenlanda, care aparține altui stat, Danemarca. Radu Miruță a sugerat că ar trebui să ne cenzurăm pe acest subiect. În opinia sa, nu este benefic pentru România să vorbim despre ceea ce-și dorește Trump în legătură cu Groenlanda.

„Eu menționez și subliniez că, din perspectiva de ministru al Apărării într-o țară care se numește România, un comentariu despre ce apreciază președintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment”, a declarat ministrul.

Spre deosebire de alte state, care s-au pronunțat împotrivă sau în favoarea anexării insulei daneze, de către SUA, ministrul USR crede că o poziție ambiguă este mai potrivită.

„Sunt țări care se poziționează într-un fel sau într-altul în funcție de interesele și atingerea interesului pe care acele țări le au. România are și ea interese, iar interesele României sunt cu rădăcină și către Statele Unite și către Franța, Germania, Marea Britanie”, a spus Miruță.

Lecția lui Traian Băsescu pentru Radu Miruță

Spre deosebire de Radu Miruță, fostul președinte Traian Băsescu consideră că prioritară, pentru România, este aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Traian Băsescu a fost foarte tranșant pe acest subiect, deși se consideră pro-american, având în vedere relațiile reci cu administrația Trump.

„România are o relație bună cu Statele Unite. În afară de incidentul de la Munchen de anul trecut, nu am avut probleme cu SUA. În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, Europa. Aceasta este zona politică de importanță zero”, a spus Băsescu.

Mai mult, fostul președinte insistă pe necesitatea proiectului Statele Unite ale Europei, o construcție care să integreze statele membre. Cu atât mai mult cu cât, se dovedește că parteneriatul cu SUA nu mai este atât de solid odată cu venirea lui Trump la Casa Albă.

„Unul dintre comandamentele noastre este să ne hotărâm și să accelerăm procesul de integrare a statelor membre ale Uniunii Europene cu obiectivul ca în zece ani să realizăm Statele Unite ale Europei pentru că altfel nu ne vom putea proteja cetățenii”, a spus fostul președinte.

Tags:
Citește și...
Sondaj Avangarde: Încredere, temeri și nemulțumiri. Cum privesc românii politica externă în 2026
Politică
Sondaj Avangarde: Încredere, temeri și nemulțumiri. Cum privesc românii politica externă în 2026
Românii plătesc accize mai mari cu 10% la gaze, carburanți și electricitate. Ce promite ministrul Energiei
Politică
Românii plătesc accize mai mari cu 10% la gaze, carburanți și electricitate. Ce promite ministrul Energiei
Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
Politică
Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
Politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor. Nicușor Dan a explicat de ce a mers la Focșani și la Iași pe 24 ianuarie. Atac subtil la Ilie Bolojan
Politică
Politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor. Nicușor Dan a explicat de ce a mers la Focșani și la Iași pe 24 ianuarie. Atac subtil la Ilie Bolojan
Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
Politică
Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
Politică
Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Politică
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Politică
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Politică
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Politică
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Ultima oră
16:33 - Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române
16:05 - Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
15:14 - Europenii între proprietate și chirie, spațiu și costuri tot mai mari. Ce spun datele Eurostat despre România
14:28 - Mii de arme scoase din circuitul ilegal în 2025. Cum arată bilanțul amplu al Poliției Române
13:47 - Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
13:03 - Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
12:24 - Ajutor de 100 de lei pentru gazele naturale pentru consumatorii vulnerabili. Cum va funcționa mecanismul și ce perioadă acoperă
11:14 - DIICOT a reținut doi tineri din Cenei, suspectați de implicare în uciderea lui Mario Berinde. Ce detalii au ieșit la iveală în anchetă (FOTO)
10:34 - Sondaj Avangarde: Încredere, temeri și nemulțumiri. Cum privesc românii politica externă în 2026
10:01 - Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții