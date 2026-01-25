Radu Miruță, ministrul Apărării, a avut o abordare de natură să provoace controverse, pe tema Groenlandei. În opinia sa, benefic pentru România ar fi să ne cenzurăm comentariile pe acest subiect, când vine vorba despre interesele lui .

Poziția ambiguă a ministrului Radu Miruță

susține că nu este benefic pentru România să comenteze despre intențiile lui Donald Trump de a anexa . El a făcut aceste declarații la Digi 24, întrebat ce ar trebui să alegem între Trump și Uniunea Europeană. Mai mulți lideri UE și-a exprimat deschis susținerea pentru Danemarca, în disputa cu Donald Trump pentru Groenlanda.

În schimb, Radu Miruță este de părere că România ar trebuie să adopte o poziție ambiguă și să evite o poziționare clară. Întrebat ce ar trebui să alegem, dacă vom fi puși în această situație, între Donald Trump și Uniunea Europeană, ministrul USR a căutat să se eschiveze.

„Nu-mi doresc să facem asta și eu atunci mă uit, nu mai am spectru atât de larg, ci încep să îl îngustez doar spre România. România are beneficii pentru anumite componente de interacțiune cu Statele Unite și se întâmplă asta, cum România are beneficii pentru interacțiunile cu statele europene”, a declarat Miruță, duminică, la Digi 24.

Ministrul Apărării sugerează cenzura pe subiectul Groenlanda

Întrebat, cum vede intențiile lui Donald Trump de a anexa un teritoriu, Groenlanda, care aparține altui stat, Danemarca. Radu Miruță a sugerat că ar trebui să ne cenzurăm pe acest subiect. În opinia sa, nu este benefic pentru România să vorbim despre ceea ce-și dorește Trump în legătură cu Groenlanda.

„Eu menționez și subliniez că, din perspectiva de ministru al Apărării într-o țară care se numește România, un comentariu despre ce apreciază președintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment”, a declarat ministrul.

Spre deosebire de alte state, care s-au pronunțat împotrivă sau în favoarea anexării insulei daneze, de către SUA, ministrul USR crede că o poziție ambiguă este mai potrivită.

„Sunt țări care se poziționează într-un fel sau într-altul în funcție de interesele și atingerea interesului pe care acele țări le au. România are și ea interese, iar interesele României sunt cu rădăcină și către Statele Unite și către Franța, Germania, Marea Britanie”, a spus Miruță.

Lecția lui Traian Băsescu pentru Radu Miruță

Spre deosebire de Radu Miruță, consideră că prioritară, pentru România, este aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Traian Băsescu a fost foarte tranșant pe acest subiect, deși se consideră pro-american, având în vedere relațiile reci cu administrația Trump.

„România are o relație bună cu Statele Unite. În afară de incidentul de la Munchen de anul trecut, nu am avut probleme cu SUA. În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, Europa. Aceasta este zona politică de importanță zero”, a spus Băsescu.

Mai mult, fostul președinte insistă pe necesitatea proiectului Statele Unite ale Europei, o construcție care să integreze statele membre. Cu atât mai mult cu cât, se dovedește că parteneriatul cu SUA nu mai este atât de solid odată cu venirea lui Trump la Casa Albă.

„Unul dintre comandamentele noastre este să ne hotărâm și să accelerăm procesul de integrare a statelor membre ale Uniunii Europene cu obiectivul ca în zece ani să realizăm Statele Unite ale Europei pentru că altfel nu ne vom putea proteja cetățenii”, a spus fostul președinte.