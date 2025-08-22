Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, a declarat, vineri, că din cele 40 de companii pe care ministerul le are în subordine „vreo 12 (sunt) în insolvență”. Miruță a mai spus că există un interes al unora ca aceste companii să intre în faliment „pentru că sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniul acestor companii. Cei care pun oamenii aceștia acolo, că oamenii care sunt numiți acolo sunt numiți cu misiuni, foștii miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”.

Ce a spus Miruță despre legea ce reglementează numirile în companiile de stat

Ce a spus Miruță despre șefii companiilor de stat și interesele lor

„Eu sunt preocupat de modificarea legii care stabilește modul în care îi cimentezi în pe cei care au ajuns acolo printr-o metodă viciată. A fost pusă în dezbatere publică de către SGG alaltăieri o variantă. Am citit-o personal toată, nu rezolvă problema absolut deloc, SGG doar flutură ca o propunere. În subordinea lor este această entitate, AMEPIP care gestionează desfășurare acestui proces”, a declarat ministrul USR al Economiei, pentru

Miruță a mai afirmat că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan (PNL), cu colegii de coaliție de la PSD și a transmis o serie de amendamente care să îmbunătățească această Ordonanță: „Altfel, toată discuția despre reconstrucția economică este o discuție prefăcută”.

Radu Miruță a mai declarat, la , că vrea schimbarea Ordonanţei 109 privind conducerile companiilor de stat, deoarece acum unii n-ajung șefi în aceste companii pentru veniturile mari, ci mai degrabă pentru „combinaţii”: „Ştiţi care e păcatul? Că cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru (de lei, indemnizaţii – n.r.). Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective”.