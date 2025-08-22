B1 Inregistrari!
Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii dintre șefii acestor companii nu vin pentru ăia 50.000 de lei, ci pentru combinații

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 23:24
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook

Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, a declarat, vineri, că din cele 40 de companii pe care ministerul le are în subordine „vreo 12 (sunt) în insolvență”. Miruță a mai spus că există un interes al unora ca aceste companii să intre în faliment „pentru că sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniul acestor companii. Cei care pun oamenii aceștia acolo, că oamenii care sunt numiți acolo sunt numiți cu misiuni, foștii miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”.

Cuprins

  • Ce a spus Miruță despre legea ce reglementează numirile în companiile de stat
  • Ce a spus Miruță despre șefii companiilor de stat și interesele lor

Ce a spus Miruță despre legea ce reglementează numirile în companiile de stat

„Eu sunt preocupat de modificarea legii care stabilește modul în care îi cimentezi în conducerea companiilor statului pe cei care au ajuns acolo printr-o metodă viciată. A fost pusă în dezbatere publică de către SGG alaltăieri o variantă. Am citit-o personal toată, nu rezolvă problema absolut deloc, SGG doar flutură ca o propunere. În subordinea lor este această entitate, AMEPIP care gestionează desfășurare acestui proces”, a declarat ministrul USR al Economiei, pentru Digi24.

Miruță a mai afirmat că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan (PNL), cu colegii de coaliție de la PSD și a transmis o serie de amendamente care să îmbunătățească această Ordonanță: „Altfel, toată discuția despre reconstrucția economică este o discuție prefăcută”.

Ce a spus Miruță despre șefii companiilor de stat și interesele lor

Radu Miruță a mai declarat, la Digi24, că vrea schimbarea Ordonanţei 109 privind conducerile companiilor de stat, deoarece acum unii n-ajung șefi în aceste companii pentru veniturile mari, ci mai degrabă pentru „combinaţii”: „Ştiţi care e păcatul? Că cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000 (de lei, indemnizaţii – n.r.). Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective”.

