Radu Miruță (USR), despre incendiul de la Ferma Dacilor: „Nu am văzut în aceste zile pe nimeni care să spună cine este vinovat”

Deputatul USR Radu Miruță a comentat într-o intervenție pentru emisiunea Actualitatea incendiul tragic de la Ferma Dacilor. Acesta a precizat că singura grijă a reprezentanților autorităților a fost să pasese vina și să nu își asume nicio responsabilitate pentru cele întâmplate:

„Nu ar trebui să mai existe oameni incompetenți în funcții publice, pentru că nu există chichițe legislative care să acopere atât de multe câte combinații există între instituțiile statului.

Eu nu am văzut în aceste zile, și am urmărit și eu situația, pe nimeni care să spună cine este vinovat. Eu am văzut de la cel mai înalt nivel, pe fiecare om care ieșea în fața camerei de luat vederi și se limita în a spune că nu este el vinovat.

Cred că întrebarea pe care și-o pun foarte mulți care se uită la noi este cât de multe astfel de riscuri mai există în România. După azilele groazei ne-am întrebat câte situații de genul acesta ar mai fi în țară și a apărut situația cu spitalul de la Botoșani. După spitalul de la Botoșani ne-am întrebat câte or mai fi și am văzut șpaga cu portbagajul de la Buzău. După am văzut Crevedia și m-am întrebat câte o mai fi de genul acesta manageriate astfel încât să nu se întâmple amm văzut școala de prin Harghita.

Acum vedem situația asta din Prahova. Țara asta funcționează pe cârpeli, efectiv fiecare bucățică este decuplată din ceea ce ar trebui să existe un lanța al funcționării acestei țări. Să schimbi toți politicienii într-o zi, într-un an sau doi, e o chestiune ideală dar nu se va întâmpla. Singura soluție este să se aprindă un bec atunci când există o neregulă. Problema este că bucățile din această țară nu comunică unele cu celelalte. Dacă am avea o digitalizare funcțională, atunci toate aceste instituții ar comunica”.

Radu Miruță a mai precizat că autoritățile nu învață nimic din tragediile care s-au înmulțit în România în ultimii ani:

„Problema celor responsabili cu Ferma Dacilor nu este că treaba asta a luat foc și că s-a descoperit că nu avea autorizație, problema lor e că au murit niște oameni, pentru că doar atunci persistă situația 3-4 zile. Dscă nu mor oameni nu persistă decât 10 minute, un breaking news. Dacă mor oamenii persistă 3-4 zile și niciodată nu arătăm că am învățat ceva. Care e lecția învățată după azilele groazei, după situația de la Prahova?”