Radu Miruță, ministrul Apărării, susțne că România poate fi printre statele care vor influența schimbările la nivel global. Oficialul român a ajuns la această concluzie după ce a stat de vorbă cu secretarul general al NATO, .

Radu Miruță vede în România la masa puternicilor zilei

Deși țara noastră este pe ultimele locuri în clasamentele privind calitatea vieții, o democrație fragilă cu o clasă politică înclinată mai mult spre autoritarism și dictatură decât spre democrație, Radu Miruță este optimist. Cel puțin pe Facebook.

„Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”, crede Radu Miruță, conform unei postări pe Facebook.

Ministrul Apărării a ajuns la această concluzie după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile au avut loc în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. La final, Miruță a tras concluzia că „lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influenţează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”.

„Întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost una importantă pentru România. A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziţia şi interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat. Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic şi despre rolul esenţial al României în această arhitectură”, a scris Radu Miruță.

Rolul României în viitoarea structură de securitate

„Am discutat fără echivoc despre ceea ce cred: Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre”, a relatat ministrul Apărării.

Totodată, ministrul a mai spus că Europa îşi consolidează forţa, dar va rămâne pilonul central al securităţii continentului. Însă, în actualul context, a avertizat, nimic nu mai este garantat automat. Drept urmare, România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită şi mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea.

„Discuţiile de la Munchen au fost directe şi orientate spre acţiune. Europa îşi consolidează forţa, NATO rămâne pilonul central al securităţii noastre, dar nimic nu este automat sau garantat. Stabilitatea şi prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate şi prin capacitatea de a acţiona la timp”, a mai scris Miruţă pe Facebook.

Radu Miruță crede că trebuie să fim mai activi

Ministrul Apărării este de părere că România ar trebui să fie mai activă și mai prezentă în adoptarea deciziilor la nivelul NATO. În opinia sa,România trebuie să fie mai pregătită să facă față războiului hibrid și celorlalte amenințări. De asemenea, este de părere Radu Miruță, țara noastră trebuie să fie prezentă în luarea deciziilor.

„Realitatea este simplă: fie că vorbim despre ameninţări convenţionale sau despre războiul hibrid, vechile reflexe nu mai sunt suficiente. România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită şi mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea. Avem parteneri puternici. Avem argumente solide. Şi avem responsabilitatea de a transforma această poziţie într-un avantaj strategic pentru România”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării Naţionale conduce delegaţia României la Conferinţa de Securitate de la Munchen. În acest cadru au fost discutate teme privind securitatea transatlantică şi consolidarea cooperării europene în materie de apărare.