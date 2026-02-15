B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale

Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 16:56
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Mark Rutte și Radu Miruță Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Radu Miruță vede în România la masa puternicilor zilei
  2. Rolul României în viitoarea structură de securitate
  3. Radu Miruță crede că trebuie să fim mai activi

Radu Miruță, ministrul Apărării, susțne că România poate fi printre statele care vor influența schimbările la nivel global. Oficialul român a ajuns la această concluzie după ce a stat de vorbă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Radu Miruță vede în România la masa puternicilor zilei

Ministrul Apărării crede că România s-ar putea așeza la masa deciziilor, alături de mai marii zilei care vor hotărî felul în care se va schimba ordinea mondială. Deși țara noastră este pe ultimele locuri în clasamentele privind calitatea vieții, o democrație fragilă cu o clasă politică înclinată mai mult spre autoritarism și dictatură decât spre democrație, Radu Miruță este optimist. Cel puțin pe Facebook.

„Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”, crede Radu Miruță, conform unei postări pe Facebook.

Ministrul Apărării a ajuns la această concluzie după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile au avut loc în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. La final, Miruță a tras concluzia că „lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influenţează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”.

„Întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost una importantă pentru România. A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziţia şi interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat. Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic şi despre rolul esenţial al României în această arhitectură”, a scris Radu Miruță.

Rolul României în viitoarea structură de securitate

Ministrul Radu Miruţă arată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu șeful NATO despre întărirea Flancului Estic al Alianţei. În acest context, cei doi au căzut de acord cu privire la „rolul esenţial al României în această arhitectură”.

„Am discutat fără echivoc despre ceea ce cred: Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre”, a relatat ministrul Apărării.

Totodată, ministrul a mai spus că Europa îşi consolidează forţa, dar NATO va rămâne pilonul central al securităţii continentului. Însă, în actualul context, a avertizat, nimic nu mai este garantat automat. Drept urmare, România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită şi mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea.

„Discuţiile de la Munchen au fost directe şi orientate spre acţiune. Europa îşi consolidează forţa, NATO rămâne pilonul central al securităţii noastre, dar nimic nu este automat sau garantat. Stabilitatea şi prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate şi prin capacitatea de a acţiona la timp”, a mai scris Miruţă pe Facebook.

Radu Miruță crede că trebuie să fim mai activi

Ministrul Apărării este de părere că România ar trebui să fie mai activă și mai prezentă în adoptarea deciziilor la nivelul NATO. În opinia sa,România trebuie să fie mai pregătită să facă față războiului hibrid și celorlalte amenințări.  De asemenea, este de părere Radu Miruță, țara noastră trebuie să fie prezentă în luarea deciziilor.

„Realitatea este simplă: fie că vorbim despre ameninţări convenţionale sau despre războiul hibrid, vechile reflexe nu mai sunt suficiente. România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită şi mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea. Avem parteneri puternici. Avem argumente solide. Şi avem responsabilitatea de a transforma această poziţie într-un avantaj strategic pentru România”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării Naţionale conduce delegaţia României la Conferinţa de Securitate de la Munchen. În acest cadru au fost discutate teme privind securitatea transatlantică şi consolidarea cooperării europene în materie de apărare.

