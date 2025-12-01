Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, și Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului, au vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile care se fac în drumurile județene din Ilfov. În acest moment, se investesc 150 de milioane de euro în infrastructura rutieră.

Mirabela Dumitrache, bilanț privind investițiile în drumurile din Ilfov

„Această statistică, 34 km de asfalt, înseamnă km de asfalt așternuți pe tot ce înseamnă drum județean, dar și pe alte străzi pe care Consiliul Județean le-a preluat în administrare pentru a le reabilita și moderniza. Aproape de final de 2025, avem și 40 km de pistă de bicicletă, foarte important, pentru că noi realizăm proiecte complete de infrastructură, cu tot ce înseamnă canalizare pluvială, pistă de biciclete, trotuare și partea carosabilă. Avem și 56 km de trotuar.

Însumând, de lei”, a declarat Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov.

Ștefan Rădulescu, despre banii investiți în drumurile din Ilfov

La rândul său, Ștefan Rădulescu, responsabil chiar cu acest domeniu, a vorbit despre sumele investite.

„Rețeaua județului Ilfov de drumuri județene are undeva la 430 km. Acum, CJ Ilfov are în lucru efectiv proiecte de investiții, deja cu finanțare, undeva la 110 km de drumuri județene. Nu ne referim doar la asfalt, trotuare sau pista de biciclete, ci și la preluarea apelor pluviale, iluminat public, podețe. Trebuie, în primul rând, să obținem fonduri pentru reabilitarea acestor drumuri. Aici a fost o componentă destul de dificilă și provocatoare. Vostul pentru o asemenea investiție e foarte ridicat per km. (…)

În momentul de față, în drumurile județene, în infrastructura rutieră se investesc 150 de milioane de euro. 65 de milioane sunt fonduri europene. Anul acesta, împreună cu președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, am semnat 5 contracte de finanțare pe fonduri europene. Aici vorbim de DJ 601 A Chiajna, DJ 602 Domnești – Centura Bucureștiului, DJ 100 Brănești, DJ 101 Buftea – Tamaș și un drum care va face legătura între DJ 301 Cernica și Autostrada A2. E un drum de mare interes, prin care dorim să decongestionăm traficul.

Mai avem alte 85 de milioane de euro care se investesc acum în infrastructura de drumuri județene, de unde am pus fie din bugetul local, fie de la Ministerul Dezvoltări, prin ”Anghel Salign”y sau PNDL. În unele situații, am făcut credit pentru a avea cheltuielile neeligibile sau cofinanțările pentru aceste proiecte”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov.