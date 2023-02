Rareș Bogdan, despre aderarea la Schengen: Fereastra de oportunitate se va închide dacă nu e exploatată în acest an. România nu trebuie să continue să facă o politică externă cu capul plecat și a ospătarului supus (VIDEO)

România nu trebuie să continue să facă o politică externă cu capul plecat și a ospătarului supus, a declarat eurodeputatul PNL Rareș Bogdan, lider al delegației române din PPE, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, acolo unde a vorbit despre șansele țării noastre de a adera la spațiul Schengen.

Întrebat dacă informațiile sale spun că nu vom intra în Schengen nici în acest an, liberalul a declarat: „Nu, nu, nu, informațiile mele nu sunt de genul. Informațiile mele sunt că fereastra de oportunitate pentru România, dacă nu este exploatată în acest an, se va închide, că pe președinția suedeză (a Consiliului UE, n.r.) avem șanse mari să intrăm, dacă nu pe 8-10 martie, pe 24-26 iunie, și că România nu trebuie să continue să facă o politică externă cu capul plecat și a ospătarului supus, ci o politică externă a unui stat care are multiple avantaje în acest moment, care este punct nodal, punct-cheie.

„Este pivot de stabilitate pentru Alianța Nord-Atlantică, pentru NATO, și pentru Uniunea Europeană, că toate schimburile economice dinspre Ucraina spre Occident, respectiv cereale, floarea-soarelui, trec pe aici și, dacă România se supără, lucrurile se pot complica, că tot fluxul de ajutorare, 70%, trece prin România, fie că vin sudul Europei, fie că vine din vestul Europei”, a continuat el.

„Eu sunt un om care spun că trebuie să apăsăm la maxim în acest moment pedala pentru că este loc, dar fereastra se va închide”, a adăugat Rareș Bogdan, care a vorbit pe B1 TV și despre .