Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat câte pachete cu măsuri de austeritate vor fi, până la urmă: “În fiecare zi trebuie să avem grijă, să facem economii” (VIDEO)

Premierul a fost întrebat luni, în cadrul emisiunii News Pass, pe B1 TV, câte pachete cu vor fi, până la urmă.

Bolojan a subliniat necesitatea unor măsuri continue de prudență fiscală și eficientizare a cheltuielilor, afirmând că „în fiecare zi trebuie să avem grijă, să facem economii, să ne încasăm veniturile, să limităm pierderile”.

Prim-ministrul a accentuat că, după stabilizarea situației financiare, este esențial să se creeze condiții pentru revenirea țării pe un parcurs de dezvoltare și prosperitate, oferind oportunități mai bune cetățenilor.

„În toate sectoarele mari unde putem să funcționăm mai bine trebuie să nu fugim de probleme, ci să atacăm problemele”

Chestionat câte pachete de măsuri fiscale vom avea, Bolojan a răspuns:

“În fiecare zi, trebuie să avem grijă, să facem economii, să ne încasăm veniturile, să limităm pierderile și în pasul 2, după ce facem asta, să creăm condiții pentru revenirea țării noastre pe un parcurs de dezvoltare și pentru condiții de prosperitate și pentru oportunități mai bune pentru cetățenii țării noastre.

Dar astăzi, în fiecare zi, trebuie să corectăm lucruri. Pe de o parte, deci să ne ocupăm de priorități care înseamnă accesarea de fonduri europene înseamnă jaloanele pe care trebuie să le respectăm, că altfel nu ne putem trage banii, ceea ce este o prioritate în acest moment. Pe de altă parte, în toate sectoarele mari unde putem să funcționăm mai bine trebuie să nu fugim de probleme, ci să atacăm problemele. Și de exemplu și astăzi, dar și zilele trecute, când am discutat de pachetul de administrație, nu pot fi negate aceste probleme.

Sigur, putem discuta dacă o soluție este mai bună sau mai proastă, dar dacă nu recunoaștem că am crescut cheltuielile în sănătate într-o manieră în care nu le mai putem susține și asta se vede din arieratele pe care le facem an de an, gândiți-vă că și anul trecut am rămas cu 4 miliarde de euro care nu au fost achitate, reprezentând concedii medicale neplătite și așa mai departe”, a precizat premierul.

„Realitatea iese întotdeauna la suprafață”

“Acum am început să rămânem cu întârzieri la plata medicamentelor din martie. Nu putem merge în această formulă, pentru că, pe bună dreptate, furnizorii noștri de medicamente, de servicii vor și ei să fie respectați de stat. V-am livrat un serviciu, respectați-vă și voi obligațiile dacă ne cereți nouă să ne plătim taxele.

Trebuie să construim încredere, dar nu mai putem merge în această formulă, nu putem să nu recunoaștem, de exemplu, că între banii care au fost infuzați în acești ani în sectorul sanitar, de exemplu, pentru că de el am vorbit astăzi și satisfacția pacienților și percepția lor vizavi de ceea ce livrează sistemul sanitar sub formă de servicii de sănătate este o diferență destul de mare. Adică nu a crescut satisfacția pacienților direct proporțional cu creșterea bugetelor pentru sănătate. Trebuie să lucrăm aici, putem discuta dacă o măsură este mai bună sau mai rea, dar anumite realități nu le putem nega. Când am încercat asta, realitatea iese întotdeauna la suprafață și problemele, e doar o problemă de timp până îți apar”, a mai adăugat Ilie Bolojan.