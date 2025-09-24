Premierul Ilie Bolojan a susținut, miercuri, o conferință de presă. Întrebat de jurnaliști dacă își menține opinia că va demisiona în cazul în care reforma pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională, Bolojan a spus că va anunța el, dacă va decide să demisioneze, fără să îi fie adresată de fiecare dată această întrebare.

Va demisiona Ilie Bolojan?

“Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituțională. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituțională. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc ci la reforme. Dacă iau decizia să demisionez vă anunț eu, nu e nevoie să adresați mereu aceeași întrebare”, a răspuns prim-ministrul.

Amintim că CCR a amânat pentru 8 octombrie decizia privind reforma pensiilor magistraților.

Curtea Constituțională a anunțat, după o ședință care a durat circa o oră și jumătate, că respinge sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Pe toate celelalte patru sesizări, una vizând reforma pensiilor magistraților, se va pronunța abia pe 8 octombrie.

Deciziile luate de CCR privind obiecțiile de constituționalitate discutate:

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – AMÂNARE 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – AMÂNARE 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – AMÂNARE 8 octombrie

Ce spune ICCJ despre reforma pensiilor magistraților

Reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată la CCR de Curtea Supremă.

Aceasta reclamă „tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii”, precum și faptul că legea a încălcat 37 de decizii anterioare ale Curții Constituționale.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă”, susține ICCJ.

Ce spune Ilie Bolojan despre pensiile magistraților români

De asemenea, premierul Ilie Bolojan acuză faptul că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei, cu mult peste media pensiilor de rând.

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților . E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”, a precizat Ilie Bolojan.

Ce spune fostul judecător Augistin Zegrean despre situația magistraților

Fostul judecător constituțional, Augustin Zegrean, crede că reducerea pensiilor speciale și majorarea vârstei de pensionare a va pica la CCR. Din această perspectivă, fostul judecător crede că va fi o înfrângre pentru actualul guvern.

„Constituția României spune că deciziile Curții sunt în general obligatorii de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Deci sunt obligatorii și pentru judecătorii Curții. În privința pensiilor magistraților mai sunt trei decizii, minimum, din urmă, prin care se încerca același lucru, dar au picat (…) O lege neconstituțională nu poate fi readusă într-un alt proiect de lege, într-un alt act normativ”, a explicat Augustin Zegrean.