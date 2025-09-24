B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”

Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”

Ana Maria
24 sept. 2025, 17:34
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: Am văzut în permanență discuții legate de demisie ...
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Va demisiona Ilie Bolojan?
  2. Ce spune ICCJ despre reforma pensiilor magistraților
  3. Ce spune Ilie Bolojan despre pensiile magistraților români
  4. Ce spune fostul judecător Augistin Zegrean despre situația magistraților

Premierul Ilie Bolojan a susținut, miercuri, o conferință de presă. Întrebat de jurnaliști dacă își menține opinia că va demisiona în cazul în care reforma pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională, Bolojan a spus că va anunța el, dacă va decide să demisioneze, fără să îi fie adresată de fiecare dată această întrebare.

Va demisiona Ilie Bolojan?

“Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituțională. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituțională. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc ci la reforme. Dacă iau decizia să demisionez vă anunț eu, nu e nevoie să adresați mereu aceeași întrebare”, a răspuns prim-ministrul.

Amintim că CCR a amânat pentru 8 octombrie decizia privind reforma pensiilor magistraților.

Curtea Constituțională a anunțat, după o ședință care a durat circa o oră și jumătate, că respinge sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Pe toate celelalte patru sesizări, una vizând reforma pensiilor magistraților, se va pronunța abia pe 8 octombrie.

Deciziile luate de CCR privind obiecțiile de constituționalitate discutate:

  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – AMÂNARE 8 octombrie
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – AMÂNARE 8 octombrie
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – AMÂNARE 8 octombrie

Ce spune ICCJ despre reforma pensiilor magistraților

Reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată la CCR de Curtea Supremă.

Aceasta reclamă „tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii”, precum și faptul că legea a încălcat 37 de decizii anterioare ale Curții Constituționale.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă”, susține ICCJ.

Ce spune Ilie Bolojan despre pensiile magistraților români

De asemenea, premierul Ilie Bolojan acuză faptul că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei, cu mult peste media pensiilor de rând.

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”, a precizat Ilie Bolojan.

Ce spune fostul judecător Augistin Zegrean despre situația magistraților

Fostul judecător constituțional, Augustin Zegrean, crede că reducerea pensiilor speciale și majorarea vârstei de pensionare a magistraților va pica la CCR. Din această perspectivă, fostul judecător crede că va fi o înfrângre pentru actualul guvern.

„Constituția României spune că deciziile Curții sunt în general obligatorii de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Deci sunt obligatorii și pentru judecătorii Curții. În privința pensiilor magistraților mai sunt trei decizii, minimum, din urmă, prin care se încerca același lucru, dar au picat (…) O lege neconstituțională nu poate fi readusă într-un alt proiect de lege, într-un alt act normativ”, a explicat Augustin Zegrean.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
Politică
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”
Politică
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”
Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
Politică
Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
Politică
România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
Politică
Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor. Explicațiile ministrului Muncii
Politică
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor. Explicațiile ministrului Muncii
Cum poate deveni România lider economic în Europa de Est și furnizor de securitate printr-o alianță cu SUA – editorial The National Interest
Politică
Cum poate deveni România lider economic în Europa de Est și furnizor de securitate printr-o alianță cu SUA – editorial The National Interest
Diana Buzoianu, reacție în urma poziției adoptate de PSD: „Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective”. Ce a declarat ministrul Mediului despre situația Hidrocentralei de la Pașcani
Politică
Diana Buzoianu, reacție în urma poziției adoptate de PSD: „Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective”. Ce a declarat ministrul Mediului despre situația Hidrocentralei de la Pașcani
Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”
Politică
Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”
Kelemen Hunor: „Orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură înseamnă o fractură uriașă în coaliție”
Politică
Kelemen Hunor: „Orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură înseamnă o fractură uriașă în coaliție”
Ultima oră
17:54 - Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
17:26 - Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”
17:02 - Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
16:47 - România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
16:43 - Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
16:41 - România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
16:17 - Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
16:05 - Copilul Addei, victima bullying-ului la școală din cauza celebrității ei: „Se supără, are o sensibilitate dacă-i zice cineva ceva de mine”
15:57 - Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
15:55 - Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase