Războiul din Orientul Mijlociu este de natură să influențeze gazelor naturale, motiv pentru care a decis să prelungească plafonarea până anul viitor. Deși contestată de economiști, măsura are drept scop evitarea altor pusee inflaționiste.

Războiul din Orientul Mijlociu și prețul gazului românesc

Premierul a anunțat, în emisiunea „Bună România!”, difuzată de B1TV, că prețul va fi plafonat până anul viitor. Astfel, prețul nu va mai fi influențat de războiul din Orientul Mijlociu, pe de-o parte, iar pe de altă parte, vom evita un alt puseu inflaționist.

„În ceea ce privește partea de gaz, acolo suntem într-o situație în care România își asigură într-o pondere destul de mare componenta de gaz și sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanță care să asigure că prețul la gaz nu va crește în perioada următoare și să ne protejăm indirect cel puțin pe această componentă”, a spus Bolojan.

Întrebat cum explică scumpirile carburanților din ultimele luni, nouă la număr, în condițiile în care nu a existat un război, premierul a dat vina pe tensiunile internaționale. De menționat că mai bine de jumătate din prețul carburanților la pompă este format din accizele și taxele pe care le încasează statul.

„Vă rog să vă gândiți că creșterea de prețuri poate fi influențată de creșterea tensiunilor internaționale. Gândiți-vă că în momentul în care războiul din din zona Israel, din Gaza, a început, el are potențial de contagiune în zonă, ceea ce s-a văzut și prin ceea ce s-a întâmplat în Iran. În momentul în care Statele Unite își deplasează în zona Golfului, să spunem, portavioanele, în momentul în care lucrurile se tensionează, piețele reacționează la aceste informații, exact ca în România”, a explicat premierul.

Bolojan dă vina pe piețele globale

Ilie Bolojan a precizat că prețul petrolului este influențat, pe piețele globale de ceea ce se întâmplă pe în anumite zone. În cazul de față, este vorba despre războiul din Orientul Mijlociu.

„Piețele globale reacționează la ceea ce se întâmplă pe plan global, mai ales în zonele unde sunt principalele surse de aprovizionare, Și, sigur, chiar dacă țările OPEC s-au angajat că vor crește producția din celelalte zone unde nu avem război, asta nu se poate face de pe o zi pe alta și cel puțin o perioadă de timp apar aceste turbulențe. Eu sper să nu ajungem în această situație în care să avem influențe asupra prețurilor într-o manieră semnificativă, pentru că ne place, nu ne place”, a mai spus premierul.

În acest context, el a declarat că nu este de dorit o criză a carburanților care să dureze mai multă vreme. Aceasta deoarece prețurile la carburanțo și energie se reflectă în mai multe tipuri de produse, dar și în inflație.

„Trebuie să recunoaștem că întotdeauna prețul e electricitatea, prețul la gaz, prețul la combustibil sunt elemente de bază a unei structuri mari de produse, influențează foarte mult inflația și orice creștere a acestor tarife, pe care le uzitează larg toți cetățenii și economia, înseamnă elemente de inflație”, a mai arătat Bolojan.

Războiul în Orientul Mijlociu pune presiune pe preț

Guvernul va reglementa printr-un act normativ prețul gazelor naturale, astfel încât să nu fie influențat de Războiul în Orientul Mijlociu. Potirvit spuselor premierului Ilie Bolojan plafonarea va fi în vigoare până când va începe exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră.

„Și unul din motivele pentru care am adoptat această propunere…de fapt o vom pune în practică mâine, de a plafona prețurile la gaz, în afară de a nu avea puseuri de creșteri de preț, această măsură are în vedere perioada de tranziție în care să nu mai avem un puseu inflaționist până anul viitor.

Atunci va intra în exploatare resursele suplimentare din Marea Neagră, cu siguranță România va fi în totalitate independentă pe componenta de gaz și nu mai depindem foarte mult de ceea ce se întâmplă pe piețele globale. Dar și aici gândiți-vă că toate contractele de export de vânzări se raportează la prețurile care sunt la bursele europene, de exemplu, și inevitabil orice fel de mișcare ne influențează individual”, a mai spus Bolojan.