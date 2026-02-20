B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”

Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 15:24
Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”
Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Reacția lui Băluță la planul conducerii STB
  2. Ce prevede planul conducerii STB de redresare a companiei

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, a lăudat măsurile propuse de conducerea Societății de Transport București (STB) pentru redresarea financiară a companiei, ajunsă la datorii de 1,6 miliarde de lei. Primarul a vorbit apoi despre măsuri de dezvoltare a orașului, dar și de protejare a persoanelor cu venituri reduse.

Reacția lui Băluță la planul conducerii STB

„În calitate de președinte al PSD București, salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile și de a porni un proces real de redresare financiară a companiei.

Prin astfel de măsuri reușim, în primul rând, să protejăm persoanele cu venituri reduse pentru care traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu de suportat, și să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public.

Voi continua să mă implic pentru ca aceeași abordare responsabilă să fie aplicată și la nivelul Primăriei Capitalei și al direcțiilor din subordine, unde reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate.

Sumele astfel economisite pot fi redirecționate și investite corect în măsuri menite să ducă la dezvoltarea orașului, la stimularea mediului antreprenorial și la crearea de locuri de muncă bine plătite pentru oameni”, a transmis primarul Daniel Băluță, potrivit unei postări pe contul de Facebook al PSD București.

Ce prevede planul conducerii STB de redresare a companiei

Amintim că managementul STB a propus un plan pentru redresare financiară a companiei în 12 pași. Unul dintre ei prevede „reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%”. Planul a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație.

Lista completă a măsurilor propuse:
1. Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;
2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. Sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;
3. Stoparea angajărilor și menținerea sistării promovărilor, cu excepția personalului esențial pentru exploatare;
4. Diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;
5. Programe de plecări voluntare și reorganizare. Impactul financiar: între 7 și 8 milioane de lei pe lună;
6. Optimizarea traseelor de acces și retragere;
7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport;
8. Creșterea gradului de conformare și descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;
9. Reanalizarea politicii de gratuități care să asigure echilibrul între protecția socială și sustenabilitatea financiară a serviciului public;
10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;
11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;
12. Eșalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei

Tags:
Citește și...
Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
Politică
Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
Politică
Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
Surse: Cum vrea Guvernul să oblige la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști
Politică
Surse: Cum vrea Guvernul să oblige la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști
Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
Politică
Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja
Politică
Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Politică
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
Politică
Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Politică
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Ultima oră
16:58 - Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia
16:36 - Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
16:35 - Grupare de asasini plătiți de Rusia, destructurată în Moldova și Ucraina. Vizau jurnaliști și oficiali de top de la Kiev
16:33 - Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
16:23 - DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
16:03 - Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
15:59 - Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
15:44 - Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
15:15 - Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
15:11 - Bucureștiul, față în față cu fenomene meteorologice extreme