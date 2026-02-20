Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, a lăudat de conducerea Societății de Transport București (STB) pentru redresarea financiară a companiei, ajunsă la datorii de 1,6 miliarde de lei. Primarul a vorbit apoi despre măsuri de dezvoltare a orașului, dar și de protejare a persoanelor cu venituri reduse.

Reacția lui Băluță la planul conducerii STB

„În calitate de președinte al PSD București, salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile și de a porni un proces real de redresare financiară a companiei.

Prin astfel de măsuri reușim, în primul rând, să protejăm persoanele cu venituri reduse pentru care traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu de suportat, și să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public.

Voi continua să mă implic pentru ca aceeași abordare responsabilă să fie aplicată și la nivelul Primăriei Capitalei și al direcțiilor din subordine, unde reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate.

Sumele astfel economisite pot fi redirecționate și investite corect în măsuri menite să ducă la dezvoltarea orașului, la stimularea mediului antreprenorial și la crearea de locuri de muncă bine plătite pentru oameni”, a transmis primarul Daniel Băluță, potrivit unei pe contul de Facebook al PSD București.

Ce prevede planul conducerii STB de redresare a companiei

Amintim că managementul STB a propus un plan pentru redresare financiară a companiei în 12 pași. Unul dintre ei prevede „reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%”. Planul a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație.

Lista completă a măsurilor propuse:

1. Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;

2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. Sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;

3. Stoparea angajărilor și menținerea sistării promovărilor, cu excepția personalului esențial pentru exploatare;

4. Diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;

5. Programe de plecări voluntare și reorganizare. Impactul financiar: între 7 și 8 milioane de lei pe lună;

6. Optimizarea traseelor de acces și retragere;

7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport;

8. Creșterea gradului de conformare și descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;

9. Reanalizarea politicii de gratuități care să asigure echilibrul între protecția socială și sustenabilitatea financiară a serviciului public;

10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;

11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;

12. Eșalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei