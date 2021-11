Reacția lui Florin Cîțu după ce Marcel Ciolacu a declarat că ultimii doi ani de guvernare liberală au fost ani pierduți (VIDEO)

Florin Cîţu, președintele PNL, a declarat că nu a băgat în seamă criticile pe care Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, le-a adus guvernării liberale din ultimii doi ani. Întrebat dacă nu i se par totuși neelegante afirmațiile lui Ciolacu, dat fiind că acum sunt parteneri de coaliție, Cîțu s-a referit la performanțele economiei românești.

Cum răspunde Florin Cîțu criticilor lui Marcel Ciolacu

„Nu am băgat în seamă acel discurs. E un discurs politic. Oamenii văd cum a evoluat economia. Am crescut veniturile de la buget, chiar dacă am scos taxele puse de PSD. Deci, se poate performanţă şi rolul nostru, al PNL, în această coaliţie e acela de a duce mai departe viziunea liberală. Doar economia liberală poate scoate România din criză”, a declarat, joi, Florin Cîțu.

Întrebat dacă afirmațiile lui Ciolacu nu i se par totuși neelegante, dat fiind că acum sunt într-o coaliţie, Cîțu a răspuns: „Nu comentez gestul dlui Ciolacu. Ideea e următoarea: economia are una dintre cele mai bune creșteri din UE într-o perioadă de criză în tot restul Europei. Veniturile la buget sunt mai mari decât anul trecut, 40 de miliarde mai mult decât în 2019, când erau taxe introduse. Am arătat că putem să avem venituri la buget fără să creşti taxele”.

Ce declarase Marcel Ciolacu

Joi, în ședința de învestire a Guvernului Ciucă, Marcel Ciolacu a declarat că ultimii doi ani de guvernare liberală au fost niște ani pierduți.

„România se află într-un punct critic. Au fost 2 ani pierduţi, 2 ani de instabilitate, de criză economică şi sanitară în care milioane de români au fost abandonaţi de stat. Suntem într-un punct critici care necesită o decizie fundamentală.

PSD a venit la guvernare în momente grele şi a crescut veniturile. Aşa vom face şi acum. Aducem mai mulţi bani la buget, dar şi în buzunarele oamenilor”, afirmase liderul social-democraților.