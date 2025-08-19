Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”

, cunoscut în fotbalul românesc ca fost finanțator al mai multor echipe din Liga 1, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei.

Cum a reacţionat Gigi Becali când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei

Ce critici i-a adus Nețoiu lui Nicușor Dan

Cum a reacţionat Gigi Becali când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei

Patronul FCSB, , a fost luat prin surprindere de vestea candidaturii lui Nețoiu. Acesta a declarat că îi este prieten, dar este sceptic în privința șanselor de reușită.

„Nu mă bag eu. O să-l facă ăștia praf, televiziunile. (n.r. Nu-l vedeți cu șanse?) Nu mă bag, de ce să vorbesc, nu știu eu, nu mă pricep.

E prietenul meu. Nu pot să-i spun că are șanse, dar nu vreau să zic nimic împotriva lui. M-am mirat când am auzit că va candida. Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări.

Când am vrut să candidez eu la președinție mi-am sunat avocatul, pe Șurghie. Mi-a zis ‘Gigi, dacă mai ai putere, la vârsta ta, să suporți toate mizeriile de la presă… Dar tu știu că ai putere și o suporți, nu e niciun fel de problemă. Dar, familia ta…’. Când mi-a zis asta, am spus ‘Ai dreptate’ și mi-am văzut de treabă”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

Ce critici i-a adus Nețoiu lui Nicușor Dan

În motivarea candidaturii la Primăria Capitalei, Gigi Nețoiu a spus că bucureștenii nu au văzut niciun progres în mandatul lui Nicuşor Dan.

„De ce am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei? Domnul Nicuşor Dan spunea înainte de alegerile de la primărie că dorește cu ardoare să-şi continue proiectele.

Din păcate, bucureştenii nu văd nimic! Primăria a fost doar o rampă de lansare ca să meargă spre cea mai înaltă funcţie din țară.

Nu ştiu dacă bucureştenii au fost mulţumiţi de ce-a făcut, dar faptul că ai plecat şi le-ai promis tot felul de proiecte să le fie mai bine şi după doar câteva luni de zile i-ai abandonat, personal cred că nu-i un lucru normal”, a afirmat Nețoiu.