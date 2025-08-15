Gigi Becali, după reușita lui FCSB în fața celor de la Drita: „Bine că ne-am calificat, dar trebuie să jucăm fotbal”

Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat partida pe care echipa sa a disputat-o în fața celor de la . Scorul a fost unul favorabil pentru „roș-albaștrii”, care au reușit să se impună pe stadionul din Priștina(3-1).

Campioana României i-a întâlnit pe kosovari în a turul 3 preliminar al Europa League. Pentru români, au marcat Juri Cisotti (minutul 1), David Miculescu (18) și Dennis Politic (85), în timp ce pentru adversari cel care a înscris a fost Veton Tusha (52).

Gigi Becali: „De-aia a fost schimbat”

Elias Charalambous: „Nu am jucat un fotbal fantastic”

Latifundiarul din Piper a vorbit despre reușita bucureștenilor și a fost mulțumit de rezultat. De asemenea, Becali a motivat schimbările făcute pe parcursul partidei.

Dacă la Edjouma a fost vorba de probleme fizice, la Chiricheș a fost o alegere de gust, deoarece finanțatorul nu a fost prea mulțumit de prestația lui.

„Da, e o seară foarte bună. N-aveam emoţii la început, dar după… a venit şi golul, a venit şi golul doi… la revedere! Ţinând cont de ghinionul că n-am prea jucat prima repriză de la Bucureşti… dar oricum, e o echipă care nu putea să ne elimine. Shkendija era mai slabă decât ăştia. Drita mai pasează, e mai periculoasă.

Bine că ne-am calificat, dar trebuie să jucăm fotbal. (n.r. – Edjouma titular) Dacă-l bagi pe Cisotti… aveam nevoie de el în stânga, că fundaşul dreapta îl făcea praf pe Pantea. L-am protejat. Edjouma a intrat bine şi la Bucureşti, are talie, am zis că avem nevoie de agresivitate, să fim puternici, că aveam deja un gol avans. Asta a fost ideea, să fim mai puternici pe mijlocul terenului.

Edjouma era obosit şi de-aia a fost schimbat. Nu mai câştiga dueluri, că aşa face el când e obosit.

Normal, când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Noi trebuia să facem posesie. Dar nu putem face posesie. Vin Tănase şi Olaru şi va fi altceva, că ei îmi dau încredere să facem posesie.

Chiricheş, în seara asta, nu prea a contat. Voi vedeţi scorul pe tabelă, dar eu am văzut şi comentatorii… Dacă n-ai posesia, trebuie să ai noroc.

Nu doar Rapid e problema. Sper să ne revenim cu Rapid, să revină Tănase şi Olaru şi să ne revenim cu Rapid. Eu spun că am încredere în Olaru”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport, conform .

Elias Charalambous: „Nu am jucat un fotbal fantastic”

De cealaltă parte, antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a declarat că jocul pe care l-au făcut cu Drita nu a fost unul de excepție, însă rezultatul victorios a venit în urma disciplinei de care elevii săi au dat dovadă.

De asemenea, a mărturisit că acum atenția și concentrarea lor se mutră pe Rapid, cu care vor juca duminică, de 21:30, pe „Arena Națională”.

„Era foarte important pentru club să ne calificăm. După mine, atitudinea a făcut diferenţa în această seară (n.r. joi, 14 august). Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost foarte disciplinaţi şi asta a făcut diferenţa în seara asta. Sunt fericit pentru aceşti băieţi, eram sigur că avem calitate, că este acolo şi că începând să câştigăm meciuri, echipa asta îşi va regăsi drumul.

Jucători au arătat de multe ori personalitate în momentele dificile, de asta sunt la FCSB, un club atât de mare. Ca să joci aici trebuie să ai atitudinea corectă şi personalitate în momentele dificile. Ei au arătat caracter și asta a făcut diferenţa.

A fost foarte important că am dat gol primii. Am spus că venim aici să dăm goluri şi nu să apărăm rezultatul din tur. Ar fi fost o mare greşeală să apărăm acest rezultat. Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm tot aşa.

Acum avem în faţă Rapid, ne concentrăm pe acest meci, apoi vom analiza Aberdeen, să vedem cum sunt şi ne vom concentra pe ei. Eu întotdeauna vreau să păstrez un echilibru în viaţa mea. Fac tot ce pot să rezolv lucrurile astea şi cea mai bună metodă este să obţinem rezultate. Acum vrem să ne calificăm în Europa League. Asta este ţinta noastră”, a spus Charalambous, la conferință, potrivit DigiSport.