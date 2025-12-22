Ilie Bolojan (PNL) a declarat, luni, că în 2026 un anumit număr de bugetari vor fi concediați. „În cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni . Nu trebuie să ne ascundem”, a spus premierul, explicând decizia.

Ce spune Bolojan despre concedierile în aparatul de stat

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu.

Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a declarat Ilie Bolojan, la

Bolojan, despre măsurile fiscale adoptate anul acesta

Premierul a explicat apoi că Guvernul nu a avut încotro și a trebuit să ia măsurile fiscale de anul acesta, dar 2026 „va fi un an cu o scădere a inflației”.

„Cu siguranță, o parte dintre români sunt supăraţi pe mine. Întotdeauna o măsură este identificată cu o guvernare, se personifică aceste măsuri, este o retorică publică: o victorie are mulți părinți, iar înfrângerile sunt orfane. Am această responsabilitate, nu fug de ea, dar e ușor să fugi, e mai greu să ți-o asumi și am făcut-o cu toată conștiința că fac ce trebuie. Sunt împăcat. Nu mi-a fost ușor să le iau nici personal, nici gândindu-mă la oameni, dar nu aveam de ales.

Ne-am angajat să creștem impozitele pe proprietate – de ce? Nu din dorința de a le crește, ci pentru că acest venit era cam de trei ori mai mic față de celelalte țări europene. Ne-am angajat că vom asana bugetul de stat, că vom combate evaziunea; aceste lucruri se știau, nu a fost un entuziasm pentru a asuma această poziție de premier, dar am conștiința împăcată că am luat aceste măsuri necesare – nu comode, nu populare – și le mulțumesc românilor că acceptă această stare”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru Antena 3.