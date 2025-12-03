Președintele Nicușor Dan a comentat miercuri amenințările lui Vladimir Putin, privind disponibilitatea Rusiei de a intra într-un conflict direct cu Europa, dacă este cazul. Șeful statului a sugerat că amenințările lui Vladimir Putin trebuie privite în cheia obișnuită a politicii interne de la Moscova. Potrivit președintelui, astfel de declarații sunt „firești” în retorica politică și sunt destinate, în proporție covârșitoare, publicului din Rusia.

Ce spune președintele despre amenințările lui Vladimir Putin

“Sunt declarații. Ca întotdeauna, 90% din ce declară domnul , declară pentru publicul său intern, așa cum 90% din ce declară liderii europeni, declară pentru publicul lor intern. E ceva firesc în politică”, a spus Nicușor Dan.

Este România pregătită în cazul unui atac?

În legătură cu scenariile vehiculate în spațiul public, inclusiv cele care susțin că România ar trebui să reziste singură, mai multe săptămâni, în cazul unui atac, Nicușor Dan a afirmat că toate ipotezele au fost analizate în .

“Evident că există scenarii! Chiar în Legea apărării este prevăzută obligativitatea ca MapN, Statul Major să vină cu toate scenariile posibile și ele vin și sunt aprobate în CSAT. Noi avem toate scenariile la zi și aceste scenarii sunt coordonate cu NATO”, a mai precizat președintele.

Întrebat cum vede amenințările Rusiei privind lovirea porturilor ucrainene, Nicușor Dan a explicat că regiunea a mai trecut prin astfel de momente și că atât România, cât și Polonia și-au adaptat infrastructura de tranzit.

“Am mai fost în situația asta. De atunci infrastructura și a noastră, și poloneză s-a adaptat. Bineînțeles că nu ne dorim. Ne dorim pacea și ne dorim ca Ucraina să iasă cât mai bine, pentru că este a victimă a unei agresiuni”, a menționat președintele.

Există perspective reale pentru negocierile de pace?

În ceea ce privește discuțiile despre pace și condițiile impuse de Kremlin, Nicușor Dan spune că și-a menținut constant scepticismul privind disponibilitatea Rusiei de a opri războiul.

“Eu am spus prin vară, când au fost discuții internaționale, în care mulți au fost optimiști, am fost întotdeauna pesimist în ceea ce privește voința Rusiei de a pune capăt acestui război, și se confirmă. Avem o parte care își dorește pace și o parte care se gândeste că și dacă va avansa cu un cm va refuza pacea”, a mai spus șeful statului.