Reacția lui Sorin Grindeanu, după imaginile în care apare alături de Laura Vicol: „Am ieșit de câteva ori să socializez cu ea, la acel moment colegă de partid și de Parlament. În ceea ce privește nota de plată, în mod sigur eu am plătit, cel puțin partea mea”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a recționat vineri după ce au fost publicate mai multe imagini în care apare alături de Laura Vicol, inculpată în dosarul Nordis. Amintim că B1 TV t imagini în care cei doi sunt surprinși în timp ce stau și discută la aceeași masă într-un local de lux, în contextul în care procurorii DIICOT au scos la iveală modul în care cuplul Vicol-Cirbă obișnuia să cheltuiască banii păgubiților Nordis, printre altele pe vacanțe și pe petreceri private.

Reacția transmisă de Sorin Grindeanu

Despre aceste imagini, Sorin Grindeanu a recunoscut pentru B1 TV că s-a întâlnit de câteva ori cu Laura Vicol, în calitate de colegi de partid, dar că și-a plătit singur nota:

“Într-adevăr, am ieșit de câteva ori să socializez cu Laura Vicol, la acel moment colegă de partid și de Parlament. La aceste ieșiri ni se alătura și soțul ei sau alți colegi de partid, de Parlament. Atenție, deci vorbim și despre alți colegi de partid și de Parlament. În ceea ce privește nota de plată, în mod sigur eu am plătit, cel puțin partea mea, deoarece așa obișnuiesc. După cum bine știți, cu privire la bonuri am obiceiul să le păstrez dacă acestea au o valoare mare.”

Între timp, în spațiul public au apărut noi filmulețe în care sunt surprinși Laura Vicol și Sorin Grindeanu. Ultimele astfel de imagini au apărut joi pe Tiktok.

În imagini se vede cum Laura Vicol iese dintr-un local de lux din București, urmată de Sorin Grindeanu și Vladimir Ciorbă.

🛑 CITEȘTE >>> : I-AU SURPRINS PE LAURA VICOL, SORIN GRINDEANU ȘI VLADIMIR CIORBĂ LA O CINĂ DE LUX ÎN HERĂSTRĂU! au surprins vara trecută o cină de între Laura Vicol, Sorin Grindeanu și Vladimir Ciorbă la un restaurant exclusivist de pe malul lacului Herăstrău. Cei trei au petrecut peste trei ore și jumătate la masă, savurând cel puțin cinci sticle de vin, iar finalul serii a fost unul care ridică multe semne de întrebare. Sursele noastre spun că, după această seară plină de voie bună, cei trei au părăsit restaurantul vizibil afectați de consumul de alcool. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, care tocmai au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, au plecat împreună cu Sorin Grindeanu, la bordul unui Mercedes GLS 600 de ultimă generație. Un detaliu surprinzător este că Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor la acea vreme, ar fi renunțat în acea seară la Serviciul de Protecție și Pază (SPP). Deși avea la dispoziție un Volkswagen Touareg cu doi agenți SPP, acesta a decis să trimită mașina oficială acasă, preferând să plece în același Mercedes GLS 600 împreună cu Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și un șofer misterios, despre care martorii spun că părea a face parte "din legiunea străină."

Paparazzi susțin că imaginile sunt filmate vara trecută, iar cei trei ar fi petrecut în restaurant 3 ore și jumătate și ar fi băut 5 sticle de vin.

Paparazzi notează că Grindeanu a plecat cu mașina soților Vicol Ciorbă, un Mercedes GLS 300, în condițiile în care ministrul ar fi renunțat la SPP.

În legătură cu aceste imagini, Sorin Grindeanu a transmis că sunt de acum 2 ani, nu din vara anului trecut, întrucât în imagini se vede că fumează, iar el s-ar fi lăsat de fumat între timp.

Sorin Grindeanu a subliniat că o cunoaşte pe Laura Vicol din 2020 când aceasta a devenit deputat. De atunci, împreună cu alţi lideri PSD, au ieşit în oraş să socializeze şi este posibil să mai apară şi alte imagini în spaţiul public. Ministrul a precizat că liderii PSD au obiceiul ca în fiecare luni să iasă în oraş să socializeze.

Sorin Grindeanu că este răspunzător doar pentru ceea ce face el, nu pentru ce a făcut Laura Vicol. El a recunoscut că există o percepție că Laura Vicol a beneficiat de sprijin de la vârful statului pentru că a fost deputat PSD.

“Această percepție este dată probabil și nu probabil, în mod sigur, de faptul că doamna Laura Vicol a fost deputat PSD în legislatura 2020-2024. Nu sunt nici organ de cercetare penală, nu am știut până când nu a știut toată lumea de aceste cercetări sau anchete în curs. În momentul în care s-a aflat de aceste lucruri din câte îmi aduc bine aminte doamna Vicol a demisionat și de la președinție, și din grupul PSD, și nici nu a mai fost pusă pe listă și nu mai e deputat. Eu răspund pe ceea ce fac eu, nu pe ceea ce fac alții”.

De asemenea, Sorin Grindeanu s-a apărat precizând că zborurile private au fost plătite din banii săi, chiar dacă nu a prezentat până acum nicio dovadă în acest sens.

că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării, transmite Agerpres.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.

În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

„Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor”, spun anchetatorii.

În concret, Nordis Management achiziţiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziţiona servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.

„Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis”, explică procurorii.