Reorganizare la vârf: Cancelaria Prim-ministrului trece printr-o redimensionare strategică

Guvernul României a început reformarea propriei structuri printr-o reorganizare profundă a Cancelariei Prim‑ministrului, un aparat-cheie în arhitectura executivă a statului. Demersul, coordonat de Mihai Jurca – șeful Cancelariei – urmărește optimizarea resurselor umane și alinierea structurii interne la cerințele actuale de eficiență și performanță.

Într-o mișcare neobișnuită pentru administrația publică centrală, Guvernul a ales să înceapă procesul de restructurare cu propriul nucleu de comandă administrativă. Cancelaria, cu atribuții directe în coordonarea politicilor publice și a agendei prim-ministrului, este prima instituție supusă unui audit funcțional intern, cu scopul de a reduce numărul de angajați și de a elimina funcțiile redundante.

Potrivit lui Mihai Jurca, reorganizarea Cancelariei este un act de organizare mai eficientă. „Nu avem un target anume. Decât cel de a eficientiza și de a aduce lucrurile într-o marjă a responsabilității. Nu are sens să fim mai mulți decât e cazul. Nu există niciun moment o abordare personală, ci una de eficiență. Fiecare coordonator are responsabilitatea, dacă ajungem la restructurări, să organizeze concursuri”, a declarat Jurca.

Reforma vizează reducerea personalului din fiecare structură a Cancelariei, în urma unui proces de analiză realizat de fiecare director de compartiment. Nu este vorba de o tăiere mecanică a posturilor, ci de o reevaluare a rolurilor și atribuțiilor, pentru a păstra doar acele funcții care susțin cu adevărat activitatea instituției.

Jurca a subliniat că întreaga acțiune este guvernată de criterii clare și că nu vizează persoane, ci poziții: „Procesul este unul simplu, eu am cerut colegilor să vină cu propuneri de reorganizare pentru eficientizare. Nu am cerut niciodată nume, pentru că nu este de persoane. (…) Ceea ce am cerut este să văd o propunere de reorganizare, un număr de posturi într-o formulă reorganizată”.

Reforma Cancelariei este gândită și ca una premergătoare pentru etapele următoare ale reorganizării schemei de personal a Executivului. Dacă acest prim pas va fi perceput ca eficient și echilibrat, va putea servi drept model pentru celelalte instituții din subordinea Guvernului care urmează să intre în aceeași logică de restructurare.