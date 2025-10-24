B1 Inregistrari!
Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: "Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit" (VIDEO)

Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: “Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit” (VIDEO)

Ana Maria
24 oct. 2025, 14:55
Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: “Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit” (VIDEO)
Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
  1. Ce spune Grindeanu despre o eventuală demisie a lui Bolojan
  2. Pe cine a invitat Sorin Grindeanu la discuții

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan. Președintele interimar al PSD a discutat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă despre necesitatea urgentă de a reglementa pensiile magistraților, pentru a evita pierderea fondurilor europene.           

Grindeanu a declarat că „nimeni nu este de neînlocuit” atunci când a fost întrebat despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan.

Președintele interimar al PSD a avertizat că, dacă se va urma din nou același drum legislativ pentru pensiile magistraților (ignorând avizele CSM și justiția), legea va avea același deznodământ negativ.

Grindeanu a subliniat că este crucial ca o lege să fie aprobată rapid, deoarece se apropie termenul limită de 28 noiembrie pentru o bornă PNRR.

Ce spune Grindeanu despre o eventuală demisie a lui Bolojan

Nerespectarea acestui termen ar duce la pierderea a aproximativ 230 de milioane de euro, a mai explicat liderul PSD.

„Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit, dar eu am spus cu totul altceva. Am spus așa, că dacă și a doua oară o apucăm pe același drum, cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege, care să reglementeze pensiile magistraților, fiindcă va avea același deznodământ.

Și atunci, eu am propus în coaliție să venim cu un grup de lucru, în coaliție, nu al PSD-ului, cu oameni din justiție, în dialog cu actorii principali din acest domeniu, și rapid să elaborăm o lege, încercând să respectăm, totuși, pașii constituționali.

Să știți, că de exemplu, ministrul Justiției, înainte de angajarea răspundării, a trimis către prim-ministru o adresă care spune că trebuie obligatoriu avizul CSM. Deci toate aceste decizii au fost luate și asumate de la nivel de premier în cunoștință de cauză. Propunerea noastră este de a face rapid, de la PNL, de la PSD, de la USR, de la UDMR, acest grup de lucru rapid.

Pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege pe care să-l aprobăm rapid în Parlament. Asta este propunerea noastră. Și știți de ce? Pentru că, altfel, termenul de 28 noiembrie, e un termen până la care noi trebuie să îndeplinim o bornă în PNRR, nu va fi îndeplinit și vom pierde cred că vreo 230 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Asta este propunerea noastră”, a spus Grindeanu.

Pe cine a invitat Sorin Grindeanu la discuții

Grindeanu a mai menționat că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a invitat la discuții pe președinta Înaltei Curți, președinta CSM și pe procurorul general al României.Scopul acestor întâlniri este de a debloca situația și de a iniția un dialog, având în vedere că sistemul de justiție din România este în grevă.

Obiectivul general este găsirea unei soluții care să țină cont atât de cerințele sistemului de justiție, cât și de dorința societății de a avea o reglementare clară.

„Și în acest sens, să știți că am demarat lucrurile. În această dimineață, eu, ca președinte al Camerei Deputaților, am avut o întâlnire și am invitat la Camera Deputaților pe președinta Înaltei Curți, pe doamna Savonea, pe președinta CSM, doamna Costache, și pe procurorul general al României. Să încerc să deblochez lucrurile și să dăm drumul la un dialog, fiindcă în acest moment sistemul de justiție din România e în grevă. Și știți aceste lucruri. Asta a fost dorința mea.

Eu cred că s-au făcut pași. O parte din liderii coaliției i-am informat despre ceea ce am discutat. O să apuc în această după-masă să-i informez și pe restul, astfel încât luni să putem să facem pași înainte, să deblocăm situația. Este absolut normal să ținem cont și de ce spune sistemul de Justiție, dar să ținem cont și de ceea ce vrea societatea, în acest moment. Și societatea își dorește să existe o regulamentare.”, a mai adăugat liderul PSD.

