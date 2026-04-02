Premierul Ilie Bolojan a avut o reacție cu tentă ironică, după ce a fost întrebat ce ține în „cutiile de pantofi”, o aluzie directă la un caz recent de corupție, care a făcut valuri în spațiul public în ultimele zile. Mai exact, dosarul de corupție al lui Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, care ținea 500.000 de euro în aceste cutii.

Întrebarea i-a fost adresată de jurnalistul Sebastian Zachmann, în cadrul unui interviu la .

Ce a răspuns Ilie Bolojan despre „cutiile de pantofi”

Întrenat ce ține el în cutiile de pantofi, premierul a răspuns relaxat, făcând referire la spațiul limitat din locuința sa.

”În apartamentul în care locuiesc, de 65 de metri pătraţi, nu ai foarte mult spaţiu să ţii cutii de pantofi. Dacă mai ai şi cărţi, n-ai spaţiu pentru asta”, a spus .

Cum a reacționat la gluma lui Sorin Grindeanu

Întrebat dacă dorește să răspundă unei remarci făcute de Sorin Grindeanu, premierul a adoptat un ton rezervat.

Anterior, Grindeanu a spus că în cutiile de pantofi ar ține „prețul la litrul de motorină, 12 lei”.

Răspunsul lui Bolojan a fost scurt:

„Da, eu nu-mi permit astfel de glume. Aş putea să fac tot felul de consideraţii legate de cei care îţi sunt apropiaţi, dar nu voi face acest lucru, pentru că nu cred că este cazul”.

Amintim că, întrebat de jurnaliști ce ține în cutiile de pantofi, Grindeanu a răspuns ironic: „Prețul la litrul de motorină, 12 lei. Nu e nicio ironie. Cine nu respectă legea, indiferent cum îl cheamă, plătește. (…) E o anchetă în derulare, care va spune mai repede sau mai târziu tot sistemul care a stat la baza acestui dosar. Ministerul poate să fie foarte informat. Ține de ADN-ul tău dacă ești infractor”.

Care este contextul scandalului

Discuția apare pe fondul anchetei care îl vizează pe Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu.

Acesta a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzat de fapte de corupție.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 500.000 de euro ar fi fost păstrați în cutii de pantofi.