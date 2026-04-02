Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi

Ana Maria
02 apr. 2026, 20:53
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a răspuns Ilie Bolojan despre „cutiile de pantofi”
  2. Cum a reacționat la gluma lui Sorin Grindeanu
  3. Care este contextul scandalului

Premierul Ilie Bolojan a avut o reacție cu tentă ironică, după ce a fost întrebat ce ține în „cutiile de pantofi”, o aluzie directă la un caz recent de corupție, care a făcut valuri în spațiul public în ultimele zile. Mai exact, dosarul de corupție al lui Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, care ținea 500.000 de euro în aceste cutii.

Întrebarea i-a fost adresată de jurnalistul Sebastian Zachmann, în cadrul unui interviu la Europa FM.

Ce a răspuns Ilie Bolojan despre „cutiile de pantofi”

Întrenat ce ține el în cutiile de pantofi, premierul a răspuns relaxat, făcând referire la spațiul limitat din locuința sa.

În apartamentul în care locuiesc, de 65 de metri pătraţi, nu ai foarte mult spaţiu să ţii cutii de pantofi. Dacă mai ai şi cărţi, n-ai spaţiu pentru asta”, a spus Ilie Bolojan.

Cum a reacționat la gluma lui Sorin Grindeanu

Întrebat dacă dorește să răspundă unei remarci făcute de Sorin Grindeanu, premierul a adoptat un ton rezervat.

Anterior, Grindeanu a spus că în cutiile de pantofi ar ține „prețul la litrul de motorină, 12 lei”.

Răspunsul lui Bolojan a fost scurt:

„Da, eu nu-mi permit astfel de glume. Aş putea să fac tot felul de consideraţii legate de cei care îţi sunt apropiaţi, dar nu voi face acest lucru, pentru că nu cred că este cazul”.

Amintim că, întrebat de jurnaliști ce ține în cutiile de pantofi, Grindeanu a răspuns ironic: „Prețul la litrul de motorină, 12 lei. Nu e nicio ironie. Cine nu respectă legea, indiferent cum îl cheamă, plătește. (…) E o anchetă în derulare, care va spune mai repede sau mai târziu tot sistemul care a stat la baza acestui dosar. Ministerul poate să fie foarte informat. Ține de ADN-ul tău dacă ești infractor”.

Care este contextul scandalului

Discuția apare pe fondul anchetei care îl vizează pe Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu.

Acesta a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzat de fapte de corupție.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 500.000 de euro ar fi fost păstrați în cutii de pantofi.

Citește și...
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Politică
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Politică
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Politică
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Politică
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Politică
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Politică
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Politică
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Politică
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
Politică
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
Prima reacție a lui Bolojan, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Trebuie să plătim aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice”. Ce soluții propune
Politică
Prima reacție a lui Bolojan, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Trebuie să plătim aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice”. Ce soluții propune
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”